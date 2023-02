Ten Hag heeft zijn zin: de lach is weer helemaal terug bij Rashford

Marcus Rashford staat misschien wel symbool voor de opmars van Manchester United, dat nog in de race is voor liefst vier prijzen. Manager Erik ten Hag wil er dan ook alles aan doen om het al in 2024 aflopende contract van de 25-jarige aanvaller te verlengen.

In het thuisduel met Leicester City (3-0-winst) nam Rashford zondag zijn 23e en 24e goal van dit seizoen voor zijn rekening, gerekend over alle competities. Daarmee is de international nu al bezig aan zijn doelpuntrijkste seizoen. Opvallend is dat Rashford sinds het WK in Qatar liefst zestien doelpunten produceerde, en dat in slechts zeventien duels.

Vorig seizoen kwam Rashford slechts tot vijf treffers. De in Manchester geboren spits was allerminst verzekerd van een basisplaats en zou uit onvrede hierover volgens Engelse media zelfs hebben uitgekeken naar een nieuwe club. De afgelopen maanden valt de spelvreugde op bij Rashford, wat ongetwijfeld samenhangt met zijn hoge productiviteit.

"Ik weet niet of hij vorig jaar ongelukkig was. Op de eerste dag dat we elkaar ontmoetten heb ik hem wel gezegd dat ik zijn lach weer wilde zien", vertelde Ten Hag zondag aan Sky Sports na de overwinning op Leicester City. "Hij voelt zich erg goed. Je weet gewoon dat hij gaat scoren als hij in bepaalde posities komt. Het hele team staat er prima voor, maar dat geldt zeker voor Marcus."

Rashfords teamgenoot op het middenveld Bruno Fernandes stipte zondag in gesprek met MUTV aan dat de aanvaller aanvankelijk niet eens zo goed in de wedstrijd zat. "Maar hij blijft steeds de diepte zoeken. En hij kan natuurlijk heel goed afronden, waardoor hij altijd wel zijn doelpunt meepikt. Wij moeten hem als elftal blijven bedienen, want hij is zo belangrijk voor ons. Het is ongelooflijk wat hij allemaal laat zien."

Manchester United is volgens Ten Hag druk bezig om Rashford langer aan de club te binden. "Natuurlijk is zijn contract een prioriteit, we willen graag met hem door. We zijn er op de achtergrond mee bezig. Ik zou zeggen: wacht rustig af."

Marcus Rashford viert een van zijn doelpunten met Wout Weghorst. Foto: Getty Images

Ten Hag in de race voor vier prijzen

Manchester United, dat te koop staat en onder meer wordt begeerd door een consortium onder leiding van de Qatarese sjeik Jassim Bin Hamad Al Thani, is nog op liefst vier fronten actief. Donderdag spelen 'The Red Devils' tegen FC Barcelona om een plek in de achtste finale van de Europa League nadat de heenwedstrijd in Camp Nou in 2-2 eindigde.

In het toernooi om de FA Cup wacht op 1 maart een thuisduel met West Ham United in de achtste finales. In de Premier League bekleedt de ploeg van Ten Hag de derde plaats, op slechts vijf punten van koploper Arsenal, dat nog wel een duel tegoed heeft.

Zondag al stuit Manchester United op Newcastle United in de finale van de strijd om de League Cup. 'The Red Devils' kunnen dan voor het eerst sinds de Europa League-triomf van 2017 een prijs veroveren. Rashford is de enige speler die destijds in de finale tegen Ajax in de basis stond en nog altijd uitkomt voor de club.