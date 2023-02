Karsdorp maakt rentree bij nipte zege AS Roma, goal Dallinga baat Toulouse niet

Rick Karsdorp heeft zondag in de Serie A zijn rentree gemaakt bij AS Roma. De verdediger had een basisplaats in de met 1-0 gewonnen wedstrijd tegen Hellas Verona. In Frankrijk scoorde Thijs Dallinga voor Toulouse, maar kon hij de 2-3-nederlaag tegen Olympique Marseille niet voorkomen.

Karsdorp speelde zeventig minuten mee bij Roma. De ploeg van coach José Mourinho won dankzij een treffer van Ola Solbakken, die vlak voor rust scoorde op aangeven van Leonardo Spinazzola.

Begin november speelde Karsdorp zijn laatste officiële wedstrijd voor AS Roma. Na afloop van het duel me Sassuolo werd hij gefileerd door Mourinho. De Portugees noemde de naam van de Nederlander niet, maar voor de goede verstaander was duidelijk op wie hij doelde.

Karsdorp verdween tijdelijk uit de selectie en werd ook nog in de etalage geplaatst. Eind vorige maand deed Mourinho een voorzichtige handreiking en hintte hij erop dat de verdediger weer in zijn plannen voorkomt.

Georginio Wijnaldum viel in de slotfase in bij AS Roma, dat derde staat. De Romeinen hebben drie punten minder dan nummer twee Internazionale en evenveel punten als nummer vier AC Milan. Bij laagvlieger Hellas Verona viel Jayden Braaf in en kreeg Deyovaisio Zeefuik geen speelminuten.

Toulouse viert de goal van Thijs Dallinga (rechts). Foto: AFP

Treffer Dallinga tegen Marseille baat Toulouse niet

In de Franse Ligue 1 opende Dallinga al vroeg de score voor Toulouse in de thuiswedstrijd tegen Olympique Marseille. De Nederlander schoot in de derde minuut van dichtbij raak en maakte zijn negende competitiegoal van het seizoen.

In de tweede helft boog Marseille de achterstand om via doelpunten van Chancel Mpemba en Cengiz Ünder. Nuno Tavares maakte er 1-3 van, waarna Ado Onaiwu de spanning in de slotfase nog even terugbracht.

Dallinga speelde tot negen minuten voor tijd mee bij Toulouse en werd gewisseld voor zijn landgenoot Said Hamulic. Branco van den Boomen en Stijn Spierings hadden ook een basisplaats bij de thuisploeg.