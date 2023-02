Ajacied Kudus is dankbaar dat eerbetoon aan overleden Atsu niet bestraft werd

Mohammed Kudus is scheidsrechter Pol van Boekel dankbaar dat hij geen geel kreeg voor zijn eerbetoon aan Christian Atsu. De Ghanese aanvaller van Ajax maakte zondag met een rake vrije trap de 4-0 tegen Sparta Rotterdam en herdacht daarna zijn overleden landgenoot.

Kudus trok na zijn goal zijn shirt omhoog, zodat de tekst 'RIP Atsu' zichtbaar werd. Het lichaam van Atsu werd zaterdag gevonden. De 31-jarige oud-speler van Vitesse was slachtoffer van de zware aardbevingen die Turkije en Syrië op 6 februari troffen.

"Iedereen weet wat er gebeurd is in Turkije. Ik heb voor dit gebaar gekozen, omdat hij mij dierbaar is. Maar het is natuurlijk voor alle families die getroffen zijn", zei Kudus bij ESPN.

De 22-jarige aanvaller heeft nooit samengespeeld met Atsu. "Maar ik heb veel naar hem gekeken en veel van hem geleerd. Hij heeft me ook vaak advies gegeven. Alles wat ik vandaag heb gegeven, was voor hem. Als ik niet had gescoord, had ik het shirt na de wedstrijd alsnog getoond."

Kudus is blij dat Van Boekel zijn actie niet bestrafte. "Er zijn natuurlijk bepaalde regels in het voetbal, maar dit is groter dan voetbal. Dit gaat om leven en dood. De scheidsrechter zei dat het niet was toegestaan, maar hij begreep de situatie. Daar ben ik hem dankbaar voor. Dat respecteer ik zeer."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.