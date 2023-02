Heitinga lyrisch over 'absolute leider' Tadic: 'Hij is heel belangrijk voor Ajax'

John Heitinga is zondag na afloop van de 4-0-zege op Sparta Rotterdam lovend over de inbreng van Dusan Tadic bij Ajax. De trainer prijst vooral de leiderschapskwaliteiten van de 34-jarige aanvaller.

Tadic was tegen Sparta belangrijk met twee doelpunten en een assist. De 3-0 van de Serviër betekende zijn honderdste doelpunt voor Ajax. Hij had daar 225 wedstrijden voor nodig.

"Dusan is op dit moment heel belangrijk. Hij kan ons als spits fantastisch helpen", zei Heitinga tegenover ESPN. "Hij speelt met gogme en is een targetman voor ons. Hij is een absolute leider die de ploeg op sleeptouw neemt."

Heitinga was sowieso tevreden over het spel van Ajax tegen Sparta. "We hebben een paar geweldige aanvallen gezien. Maar het kan altijd beter. Het was de tweede helft alleen maar aanvallen van onze kant. Dan zie je wel dat er ruimtes ontstaan. Tegen betere ploegen wordt het dan lastig."

De coach verwacht dat Edson Álvarez, die tegen Sparta geblesseerd uitviel, donderdag tegen Union Berlin weer van de partij is. De eerste wedstrijd in de tussenronde van de Europa League eindigde in 0-0.

Dusan Tadic scoorde tegen Sparta zijn honderdste treffer voor Ajax. Foto: ANP

Tadic voelt zich goed als spits

Tijdens de wedstrijd zongen veel supporters 'Tadic on fire'. De aanvoerder is blij dat hij van waarde kan zijn voor Ajax, maar vindt de drie punten het belangrijkste. "Ik zeg liever: Ajax on fire. Het gaat er niet om of ik goed speel of iemand anders. We moeten als team goed spelen en dat hebben we wel gedaan."

Tadic beseft dat hij goed rendeert in het centrum van de aanval. "Ik voel me prima in mijn rol als spits. Deze positie is niet nieuw voor me. Zo hebben we ook de halve finale van de Champions League gehaald."

Tadic kreeg een maand geleden nog veel kritiek toen ook hij onder de vorige trainer Alfred Schreuder ondermaats presteerde. "Maar dat is logisch", reageerde de aanvaller. "Ik ben een ervaren speler. Als het niet loopt, dan komen ze snel bij mij uit. Dat is niet leuk, maar zo werkt het wel in het voetbal."