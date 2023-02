Invaller Memphis binnen één minuut belangrijk voor winnend Atlético Madrid

Memphis heeft zondag met Atlético Madrid een zwaarbevochten overwinning geboekt in La Liga. De Oranje-international had een belangrijk aandeel bij het enige doelpunt tegen Athletic Club (0-1). Eerder op de dag gaf PSV-opponent Sevilla bij Rayo Vallecano de winst uit handen: 1-1.

Memphis stond als invaller nog geen minuut in het veld toen Antoine Griezmann een één-tweetje met hem besloot aan te gaan. Met het nodige fortuin kreeg Memphis de bal via zijn directe tegenstander terug bij zijn Franse ploeggenoot, die de vervolgens het winnende doelpunt binnen schoot.

In de slotfase kreeg Memphis nog de uitgelezen mogelijkheid om zelf ook te scoren. Dit keer leek Griezmann aangever te worden, maar Memphis kwam bij de tweede paal net te kort om zijn tweede treffer voor de club uit Madrid te maken.

Bij Atlético heeft Memphis in zijn eerste weken nog geen basisplek kunnen veroveren. De nummer twee op de topscorerslijst aller tijden van Oranje begon na zijn overstap van Barcelona naar Atlético nog geen één keer in de basis. Vier keer was hij invaller in de competitie.

Door de overwinning loopt Atlético in op Real Sociedad, de nummer drie uit La Liga. Het verschil tussen beide ploegen op de ranglijst is twee punten. Koploper Barcelona, dat later zondag tegen Cádiz speelt, heeft vijftien punten meer dan Atlético.

Sevilla slaagde er niet in te winnen bij Rayo Vallecano. Foto: Getty Images

PSV-opponent Sevilla blijft steken op gelijkspel

Sevilla kende tegen Rayo Vallecano een matige start van de eerste helft, maar kwam na een half uur toch op voorsprong. Na een voorzet van Gonzalo Montiel kwam de bal in de voeten van Suso, die op de rand van de zestien stond. Zijn schot belandde via het nbeen van Rayo Vallecano-verdediger Óscar Valentín in het doel.

Na rust bleef Rayo Vallecano de betere ploeg. In de 65e minuut bracht Florian Lejeune zijn ploeg waar het recht op had. De Franse verdediger stond op de goede plek en kopte op aangeven van Isi Palazon de gelijkmaker binnen.

Oud-Ajacied Lucas Ocampos kreeg na zijn invalbeurt tegen PSV een basisplaats van trainer Jorge Sampaoli. De Argentijn deed het tegen de Eindhovenaren uitstekend met een doelpunt en assist. In het duel met Rayo Vallecano kon Ocampos zijn stempel niet drukken. Nemanja Gudelj, die ook trefzeker was tegen PSV, ontbrak in Madrid wegens een schorsing.

In de Spaanse competitie presteert Sevilla tot nu toe teleurstellend, al is het degradatiegevaar inmiddels wel geweken. De ploeg van Sampaoli staat op een twaalfde plaats. Rayo Vallecano staat na 22 speelrondes op de zesde plek.