Ajax boekt ruime thuiszege op Sparta en neemt tweede plaats over van AZ

Ajax heeft zondag de vierde overwinning op rij geboekt in de Eredivisie. De ploeg van coach John Heitinga was in de Johan Cruijff ArenA met 4-0 te sterk voor Sparta Rotterdam en neemt de tweede plaats op de ranglijst over van AZ.

Dusan Tadic was een van de uitblinkers bij Ajax. Hij opende al vroeg de score. Twintig minuten later verdubbelde Kenneth Taylor de voorsprong na een prachtige assist van de Servische aanvoerder.

Ook na rust was Ajax veel sterker dan Sparta. Dat resulteerde halverwege de tweede helft in de 3-0 van Tadic, die een penalty benutte. Mohammed Kudus voerde de score uit een vrije trap in de slotfase nog verder op.

Ajax heeft nu twee punten meer dan nummer drie AZ, dat zaterdag de topper tegen koploper Feyenoord met 2-1 verloor. De achterstand van Ajax op Feyenoord is drie punten. Sparta bezet de zesde plaats.

Door de overwinning op Sparta blijft Ajax ongeslagen onder Heitinga. De Amsterdammers wonnen van Excelsior, SC Cambuur, FC Twente (KNVB-beker) en RKC Waalwijk en speelden afgelopen donderdag in de tussenronde van de Europa League gelijk tegen Union Berlin (0-0).

Stand in top Eredivisie Feyenoord 22-49 (+29) Ajax 22-46 (+41) AZ 22-44 (+20) PSV 22-43 (+30)

Vreugde bij Ajax na de 2-0 van Kenneth Taylor. Foto: Pro Shots

Tadic maakt zijn honderdste goal voor Ajax

Met Davy Klaassen en Edson Álvarez (ten faveure van Calvin Bassey) in de basis zocht Ajax vanaf het eerste fluitsignaal de aanval tegen Sparta. Dat leidde al in de zesde minuut tot de openingstreffer van Tadic. De Serviër tikte een voorzet van Klaassen binnen.

Daarna ging Ajax op dezelfde voet verder en was Kudus met een kopbal op de lat in de 24e minuut dicht bij de 2-0. Drie minuten later was het wel raak voor de thuisploeg. Taylor volleerde de bal beheerst in de verre hoek na een fraaie lob van Tadic over de Sparta-verdediging heen. De bezoekers stichtten voor rust alleen gevaar via Koki Saito.

Ook in de tweede helft kwam Sparta er nauwelijks aan te pas. Ajax was oppermachtig en breidde de voorsprong in de 65e minuut verder uit. De bal ging na tussenkomst van de VAR op de stip vanwege een overtreding van Shurandy Sambo op Steven Bergwijn. Tadic benutte het buitenkansje en maakte zijn honderdste goal in het shirt van Ajax.

Even later was het uitvallen van Álvarez het enige smetje voor Ajax op de zege. Na de 3-0 geloofden beide ploegen het wel, al zorgde Kudus in de slotfase nog voor de vierde treffer van Ajax. De Ghanees zorgde met een prachtige vrije trap in de linkerbovenhoek voor het slotakkoord.

Na zijn doelpunt toonde Kudus onder zijn tenue een shirt met de tekst R.I.P. Atsu. Daarmee verwees de middenvelder naar het overlijden van voormalig Vitesse-speler Christian Atsu, wiens lichaam werd gevonden onder het puin in Turkije.