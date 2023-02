Dertigvoudig Oranje-international Elia (36) zet definitief punt achter carrière

Eljero Elia heeft definitief een punt achter zijn voetbalcarrière gezet. De dertigvoudig international miste mede door aanhoudend blessureleed de laatste jaren het plezier en heeft besloten om niet op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging.

De 36-jarige Elia zat al een aantal maanden zonder club en speelde eind januari in het shirt van ADO Den Haag zijn laatste wedstrijd. Daarna ontbrak hij vanwege een zware enkelblessure en in de zomer van 2022 liep het contract van de aanvaller af.

"Dit is het moment dat heel Nederland gaat weten dat ik ben gestopt met voetballen", zei Elia zondag in het ESPN-programma De Voetbalkantine. "Maar in mijn hoofd was ik allang gestopt. Ik vond het ook niet meer leuk de laatste jaren."

Elia doelt op de weinig succesvolle periodes bij FC Utrecht en ADO, de club waarbij hij in 2004 zijn debuut in het betaald voetbal maakte. Bij beide clubs had de aanvaller veel fysieke problemen. Bovendien belandde zijn dochter in het ziekenhuis tijdens de periode in Utrecht.

"Bij ADO Den haag kreeg ik weer zin om te voetballen en toen kreeg ik die enkelblessure. Ik ben gewoon helemaal gestopt en heb niet eens gerevalideerd", vertelde Elia, die op dit moment bezig is met zijn trainerscursus en stage loopt bij een jeugdteam van Feyenoord.

Eljero Elia was invaller in de WK-finale van 2010. Foto: Getty Images

Elia speelde in Nederland voor ADO, FC Utrecht, Feyenoord en FC Twente. De geboren Voorburger won met Feyenoord in 2016 de beker en was basisspeler van het Feyenoord dat in seizoen 2016/2017 de eerste landstitel sinds de eeuwwisseling won.

In het buitenland maakte Elia bij Hamburger SV met acht doelpunten en twaalf assists in 65 duels het meeste indruk. Ook stond hij onder contract bij Juventus, Werder Bremen, Southampton en Basaksehir. In Italië en Turkije werd hij landskampioen, al had hij bij Juve voornamelijk een reserverol.