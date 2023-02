Ajax-opponent Union Berlin stelt teleur tegen Schalke en grijpt naast koppositie

Union Berlin is zondag in de Bundesliga niet verder gekomen dan een doelpuntloos gelijkspel tegen hekkensluiter Schalke 04. De nummer twee van Duitsland speelde donderdag ook al met 0-0 gelijk tegen Ajax in de tussenronde van de Europa League.

Union Berlin had het meeste balbezit en de meeste kansen, maar kon het lichte overwicht niet omzetten in doelpunten. Bij de thuisploeg had verdediger Danilho Doekhi een basisplaats. Topscorer Sheraldo Becker kwam als invaller binnen de lijnen.

Door het gelijkspel vergeet Union Berlin de koppositie in Duitsland over te nemen van Bayern München. De Duitse grootmacht verloor zaterdag met basisspelers Daley Blind en Ryan Gravenberch met 3-2 van Borussia Mönchengladbach.

Union Berlin krijgt volgende week zondag een nieuwe kans om de eerste plek over te nemen in de Bundesliga. Dan gaat de ploeg van trainer Urs Fischer op bezoek bij Bayern.