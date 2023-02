Ajax-opponent Union Berlin grijpt naast koppositie, Malen trefzeker voor Dortmund

Union Berlin is zondag in de Bundesliga niet verder gekomen dan een doelpuntloos gelijkspel tegen hekkensluiter Schalke 04. De nummer twee van Duitsland speelde donderdag ook al met 0-0 gelijk tegen Ajax in de tussenronde van de Europa League. Donyell Malen hielp Borussia Dortmund aan een 4-1-overwinning op Hertha BSC.

Union Berlin had het meeste balbezit en de meeste kansen, maar kon het lichte overwicht niet omzetten in doelpunten. Bij de thuisploeg had verdediger Danilho Doekhi een basisplaats. Topscorer Sheraldo Becker kwam als invaller binnen de lijnen.

Door het gelijkspel vergeet Union Berlin de koppositie in Duitsland over te nemen van Bayern München. De Duitse grootmacht verloor zaterdag met basisspelers Daley Blind en Ryan Gravenberch met 3-2 van Borussia Mönchengladbach.

Union Berlin krijgt volgende week zondag een nieuwe kans om de eerste plek over te nemen in de Bundesliga. Dan gaat de ploeg van trainer Urs Fischer op bezoek bij Bayern. Union Berlin wacht eerst nog de return tegen Ajax in de tussenronde van de Europa League. Het duel in Berlijn begint donderdag om 21.00 uur.

Malen maakt eerste treffer sinds juli

Malen scoorde later op de dag eindelijk weer eens voor Dortmund. In het Bundesliga-duel maakte de aanvaller na een half uur de 2-0. Na goed voorbereidend werk van Marco Reus en Julian Brandt belandde de bal via Karim Adeyemi voor de voeten van Malen, die bij de tweede paal binnenschoot.

Het laatste doelpunt van Malen dateerde van juli 2022. De 24-jarige aanvaller raakte in augustus geblesseerd en lag er toen een paar weken uit. Malen was na zijn blessure niet meer zeker van een basisplaats. Zondag mocht de aanvaller wél weer eens starten in de Bundesliga.

De andere treffers van Dortmund kwamen op naam van Adeyemi, Reus en Brandt. Via Lucas Tousart deed Hertha iets terug, maar dit was niet genoeg. Enkelvoudig international Jean-Paul Boëtius kwam na 68 minuten binnen de lijnen bij Hertha.

Dortmund klimt na de overtuigende zege naar de tweede plek in de Bundesliga. De ploeg van Edin Terzic heeft evenveel punten als koploper Bayern München en nummer drie Union Berlin.