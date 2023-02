Luuk de Jong gefrustreerd na nieuw puntenverlies PSV: 'Niet volwassen genoeg'

Luuk de Jong is niet te spreken over de manier waarop PSV zondag punten verspeelde bij FC Utrecht (2-2). De aanvoerder ergert zich vooral aan de manier waarop zijn elftal een voorsprong snel uit handen gaf. Assistent-coach Fred Rutten mist overlevingsdrang bij de Eindhovenaren.

De Jong zette PSV in de 57e minuut op voorsprong in De Galgenwaard (1-2). FC Utrecht kwam via Sander van de Streek al binnen twee minuten langszij. "We waren niet volwassen genoeg om de boel dicht te gooien en uit te spelen", zei De Jong tegen ESPN.

"De eerste lange bal naar voren van hen was direct weer raak. Het heeft ook te maken met het afwegen van risico's. Daarin moeten we de goede keuzes maken en dat doen we niet altijd. Als we dat soort dingen blijven doen, wordt het heel moeilijk."

PSV zag door het puntenverlies de achterstand op koploper Feyenoord oplopen tot zes punten. "We verspelen te veel punten en staan niet op de plek waar we willen staan", zei De Jong, die de titelstrijd nog niet heeft opgegeven.

"Natuurlijk is de kans nog niet weg, maar we moeten wel stappen gaan maken. Ook als we in de slotfase één van onze kansen hadden benut, was ik nog steeds boos geweest op die mindere momenten van ons. Ik wil gewoon prijzen winnen, dus dan doet elk puntenverlies pijn."

Fred Rutten verving de zieke Ruud van Nistelrooij als hoofdcoach op de bank. Foto: Pro Shots

Rutten mist overlevingsdrang bij PSV

Assistent-coach Rutten hield net als aanvoerder De Jong een slecht gevoel over aan het uitduel met Utrecht. Rutten, die de zieke hoofdtrainer Ruud van Nistelrooij verving, vond het puntenverlies onnodig.

"Als je groot wil worden, is overlevingsdrang nodig", zei Rutten na afloop tegen ESPN. "Als je mee wil doen om de prijzen, maakt het niet uit hoe je wint. We hadden het duel op slot moeten zetten. De 2-2 had niet zo snel mogen vallen." De assistent-coach doelde daarmee op de gelijkmaker van Van de Streek in de zestigste minuut. "Dat is ook een stukje volwassenheid wat we in de ploeg moeten hebben. Op het moment dat ik het zag gebeuren, lag de bal alweer in het netje."

Na het gelijkspel tegen Utrecht zag PSV de achterstand op koploper Feyenoord oplopen tot zes punten. "Als je bij PSV werkt, moet je altijd winnen. Daar zit geen verschil in. Maar zo hopeloos is het nou ook allemaal weer niet", concludeerde Rutten. "Het gaat om het spel in het zestienmetergebied, zowel verdedigend als aanvallend. We geven het vandaag zelf weg en dat is pijnlijk."

PSV moet zich na het duel in Utrecht eerst richten op de return in de tussenronde van de Europa League. Daarin moeten de Eindhovenaren een 3-0-nederlaag tegen Sevilla goed zien te maken. In de Eredivisie speelt PSV volgende week tegen FC Twente.