Go Ahead beëindigt uitstekende reeks FC Twente in tijdelijk gestaakt duel

FC Twente heeft zondag na twaalf wedstrijden weer een nederlaag geleden in de Eredivisie. De formatie van coach Ron Jans ging met 2-0 onderuit bij Go Ahead Eagles. Het duel werd ruim twintig minuten stilgelegd vanwege wangedrag van supporters.

Twente kwam een slechte start in Deventer niet te boven. Philippe Rommens maakte na zes minuten de openingstreffer namens Go Ahead. Na een kwartier zette Isac Lidberg de eindstand al op het scorebord.

Het duel in De Adelaarshorst lag in de eerste helft bijna een half uur stil vanwege ongeregeldheden. Vanuit het uitvak werd eerst vuurwerk gegooid, even later gevolgd door stoeltjes. Die stoeltjes belandden zowel op het veld als in het vak met de aanhangers van Go Ahead. Scheidsrechter Ingmar Oostrom besloot het duel stil te leggen.

Twente had in oktober vorig jaar voor het laatst verloren in de Eredivisie. De tukkers gingen toen met 2-0 onderuit op bezoek bij Feyenoord. Twente werd op 9 februari door Ajax uitgeschakeld in de KNVB-Beker (0-1).