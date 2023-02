United en Ten Hag naderen City dankzij uitblinker Rashford tegen Leicester

Manchester United heeft zondag een ruime overwinning geboekt in de Premier League. De ploeg van coach Erik ten Hag was op Old Trafford met 3-0 te sterk voor Leicester City en doet daarmee goede zaken in de stand.

Marcus Rashford maakte de eerste twee doelpunten voor United. De aanvaller opende halverwege de eerste helft de score na een steekpass van Bruno Fernandes. Daarvoor stichtte Leicester een aantal keer gevaar, maar David de Gea hield de thuisploeg op de been.

Tien minuten na rust vond Rashford opnieuw het doel. Ditmaal scoorde hij na een mooie pass van Fred, maar werd zijn goal in eerste instantie geannuleerd wegens buitenspel. Na tussenkomst van de VAR werd de treffer toch goedgekeurd.

Vier minuten later zorgde Jadon Sancho voor het derde doelpunt. De invaller rondde een prachtige aanval van United af. Even later miste Sancho een grote kans op de 4-0 na een uitstekende pass van van Wout Weghorst, die de hele wedstrijd meedeed. Tyrell Malacia bleef op de bank bij United.

Dankzij de overwinning loopt nummer drie Manchester United in op nummer twee Manchester City. 'The Red Devils' hebben drie punten achterstand op de stadgenoot, die zaterdag gelijkspeelde bij Nottingham Forest (1-1). Leicester is in de middenmoot terug te vinden.