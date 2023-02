PSV lijdt drie dagen na zeperd in Europa League puntenverlies bij FC Utrecht

PSV heeft zondag nieuw puntenverlies opgelopen in de titelstrijd. De Eindhovenaren speelden drie dagen na het pijnlijke verlies in Sevilla met 2-2 gelijk bij FC Utrecht.

In de tweede helft zette PSV aan en zorgde Luuk de Jong met een intikker voor de 1-2. Lang konden de Eindhovenaren daar niet van genieten, want binnen twee minuten tekende Sander van de Streek namens de thuisploeg alweer voor de 2-2. Dat bleek ook meteen de uitslag te zijn.

Het gelijkspel in Utrecht is een nieuwe tegenslag voor PSV, dat donderdag nog hard onderuitging in de tussenronde van de Europa League. Op bezoek bij Sevilla werd er met 3-0 verloren en bovendien raakte winteraanwinst Thorgan Hazard geblesseerd. De return in het Philips Stadion is komende donderdag.