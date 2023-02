Messi schiet PSG in extremis naar zege in spektakelstuk, Boadu en Lang scoren

Paris Saint-Germain heeft zondag in een spektakelstuk met 4-3 gewonnen van Lille in de Ligue 1. Lionel Messi scoorde in blessuretijd de winnende treffer met een rake vrije trap. Myron Boadu scoorde bij een zege van AS Monaco en Noa Lang was in België trefzeker voor Club Brugge.

PSG stond na achttien minuten op een 2-0-voorsprong. Mbappé opende schitterend de score door twee tegenstanders te passeren en raak te prikken. Neymar verdubbelde de marge door een rebound te benutten. Bafodé Diakité maakte even later de aansluitingstreffer namens Lille.

Vroeg in de tweede helft moest Neymar het veld vroegtijdig verlaten. De Braziliaanse aanvaller kwam bij een duel op het middenveld verkeerd terecht en verzwikte zijn enkel.

Het wegvallen van Neymar was het startschot voor de opmars van Lille. Via Jonathan David en Johathan Bamba kwam Lille verrassend op voorsprong in Parijs. Mbappé zorgde daarna voor de 3-3, waarna Messi in blessuretijd de 4-3 maakte. De Argentijn schoot een vrije trap via de binnenkant van de paal binnen.

Een opvallend moment in het Parc des Princes was de aanwezigheid van technisch directeur Luis Campos in het trainersvak van Christophe Galtier. Campos meldde zich een kwartier voor tijd langs het veld om aanwijzingen te roepen naar de spelers van PSG. Koploper PSG staat door de overwinning zeven punten voor op nummer twee AS Monaco.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Boadu maakt eerste goal sinds oktober

Boadu hielp AS Monaco aan een 1-2-overwinning op Stade Brest. De spits kwam halverwege de tweede helft in het veld en maakte zes minuten later de tweede goal voor de Monegasken.

Boadu kreeg ruim een maand geleden voor het laatst speelminuten in de Ligue 1 van trainer Philippe Clement. Dit seizoen kwam de Nederlander in vijf competitieduels in actie, allemaal als invaller. Zijn laatste doelpunt dateerde van oktober.

AS Monaco neemt door de zege de tweede plaats over van Olympique Marseille, dat zondagavond nog in actie komt.

Myron Boadu hielp AS Monaco aan een overwinning. Foto: AFP

Doelpunt Lang niet genoeg voor zege Club Brugge

In België kwam Noa Lang tot scoren voor Club Brugge, al was dat niet voldoende voor de zege tegen Cercle Brugge. De ploeg van trainer Scott Parker gaf tot twee keer toe een voorsprong uit handen in het Jan Breydelstadion: 2-2.

De 23-jarige Lang opende in de achttiende minuut de score. De oud-Ajacied maakte zijn achtste doelpunt van het seizoen (alle competities). Ook Bjorn Meijer stond aan de aftrap, maar de Nederlander moest zich in de 38e minuut geblesseerd laten vervangen. De drie andere goals vielen na rust.