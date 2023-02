Heerenveen vergroot degradatiezorgen Cambuur met zege in Friese derby

Heerenveen heeft hekkensluiter SC Cambuur zondag verder in de zorgen gedrukt door de Friese derby te winnen. De ploeg van trainer Kees van Wonderen was met 1-2 te sterk in Leeuwarden en boekte de eerste Eredivisie-zege in een maand.

Bjørn Johnsen bezorgde Cambuur nog een droomstart door al na 57 seconden op fraaie wijze de openingstreffer aan te tekenen. De 31-jarige oud-speler van AZ en ADO Den Haag, die in januari een contract tot het einde van het seizoen tekende bij Cambuur, maakte zijn eerste Eredivisie-doelpunt sinds mei 2019.

Osame Sahraoui tekende na twintig minuten voor de gelijkmaker namens Heerenveen en na rust kwamen de bezoekers op voorsprong. Milan van Ewijk zorgde na een bijzondere scrimmage met een omhaal van dichtbij voor de winnende treffer.

Heerenveen maakte een einde aan de reeks nederlagen in de Eredivisie. De ploeg van trainer Kees van Wonderen ging de afgelopen weken onderuit tegen Feyenoord (1-2), FC Utrecht (1-0), Vitesse (1-3) en Fortuna Sittard (2-0). Tussendoor werd wel van NAC Breda gewonnen in de TOTO KNVB Beker. Heerenveen staat nu achtste.

Bij een gelijkspel of zege voor eigen publiek had Cambuur de laatste plaats in de Eredivisie verlaten, maar de ploeg van trainer Sjors Ultee blijft nu de drager van de rode lantaarn. Nummer zeventien FC Groningen, dat zich zaterdagavond stukbeet op FC Emmen (1-1), heeft een punt meer.

Stand onderin Eredivisie 14. Excelsior 21-20 (-28)

15. FC Volendam 22-20 (-24)

16. FC Emmen 22-17 (-20)

17. FC Groningen 22-14 (-26)

18. SC Cambuur 22-13 (-25)

Osame Sahraoui zorgde voor de gelijkmaker en was ook betrokken bij het tweede doelpunt van Heerenveen. Foto: Pro Shots

Cambuur overrompelt Heerenveen in eerste minuten

Spelend richting de fanatieke aanhang zette een gretig Cambuur direct de toon in de Friese derby. Heerenveen werd zelfs een beetje overrompeld en incasseerde na 57 seconden al een treffer. Johnsen volleerde een voorzet van Michael Breij op schitterende wijze in de linkerbovenhoek en maakte zijn eerste treffer voor Cambuur.

Enkele minuten later ontsnapte Heerenveen aan een tweede tegengoal. Na goed werk van Johnsen kon Breij vrij inschieten, maar hij raakte de bal niet goed. De storm van Cambuur ging daarna liggen en daardoor kon Heerenveen in de wedstrijd komen. Dat leverde in de 22e minuut de gelijkmaker op via Sahraoui, die de bal van dichtbij in het dak van het doel schoot.

In de tweede helft had Heerenveen de overhand en dat leidde in de 65e minuut na een bijzondere scrimmage tot de 1-2. Een kopbal van Simon Olsson kwam via doelman Robbin Ruiter op de lat, waarna Van Ewijk een meter voor de doellijn met een omhaal scoorde. Ché Nunnely schoot de bal voor de zekerheid nog tegen het net omdat Ruiter de inzet van Van Ewijk had gekeerd, maar de bal was toen al over de lijn.