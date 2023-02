Roda JC begaat misstap in strijd om periodetitel met nederlaag bij De Graafschap

Roda JC heeft zondag slechte zaken gedaan in de strijd om de derde periodetitel in de Keuken Kampioen Divisie. De Limburgse formatie verloor met 2-0 bij De Graafschap en staat in de periodestand vier punten achter op ADO Den Haag.

Rio Hillen opende halverwege de eerste helft de score. De negentienjarige verdediger werd bij een hoekschop slecht gedekt en kopte raak. Op slag van rust knalde Jeffry Fortes op prachtige wijze de 2-0 in de kruising. Doelman Moritz Nicolas was kansloos.

Roda blijft door de nederlaag in Doetinchem elfde in de Keuken Kampioen Divisie. Nummer veertien De Graafschap, dat door de afwezigheid van de zieke Adrie Poldervaart werd geleid door Marco Roelofsen, had de laatste vier competitieduels niet gewonnen.

Roda kon bij een overwinning op de gedeelde tweede plek in de periodestand terechtkomen. De ploeg van trainer Edwin de Graaf staat nu vier punten achter op het ADO van Dick Advocaat.

Er staan nog drie wedstrijden op het programma in de derde periode. Roda speelt de aankomende tijd tegen Almere City, Jong FC Utrecht en Telstar. Heracles Almelo en PEC Zwolle hebben al een periodetitel binnengesleept.