Van Nistelrooij en Sangaré door ziekte afwezig bij PSV voor uitduel met FC Utrecht

Trainer Ruud van Nistelrooij en middenvelder Ibrahim Sangaré zijn zondag niet van de partij als PSV op bezoek gaat bij FC Utrecht in de Eredivisie. Ze zijn allebei ziek. Mauro Júnior heeft een basisplaats en neemt op het middenveld de plaats in van Sangaré.

Assistent Fred Rutten is zondag door de afwezigheid van Van Nistelrooij eindverantwoordelijk bij PSV. Johan Bakayoko speelt in de aanval in plaats van Ismael Saibari, die donderdag nog verrassend een basisplaats had bij het Europa League-duel met Sevilla (3-0-nederlaag). Achterin speelt Armando Obispo in plaats van André Ramalho.

Verder zijn er geen wijzigingen bij PSV ten opzichte van de blamage in Spanje. Xavi Simons neemt voorin weer de plek in van de geblesseerde Thorgan Hazard, die zeker enkele weken is uitgeschakeld. Guus Til behoudt op het middenveld zijn basisplek.

PSV staat vierde in de Eredivisie en is in de laatste drie competitieduels ongeslagen. De Eindhovenaren versloegen thuis Go Ahead Eagles (2-0) en FC Groningen (6-0) en speelde in De Kuip met 2-2 gelijk tegen koploper Feyenoord.

Utrecht is de laatste vijf thuisduels in de Eredivisie ongeslagen (vier zeges, één remise). De nummer zeven van de competitie verloor in oktober met 6-1 van PSV in Eindhoven.

PSV kan AZ passeren

PSV kan bij winst in De Galgenwaard AZ passeren op de ranglijst. De nummer twee van de Eredivisie verloor zaterdag onfortuinlijk met 2-1 van Feyenoord. Nummer drie Ajax speelt later op de dag thuis tegen Sparta Rotterdam.

PSV ging donderdag hard onderuit in Sevilla in de tussenronde van de Europa League. Door treffers van Youssef En-Nesyri en oud-Ajacieden Lucas Ocampos en Nemanja Gudelj moeten de Eindhovenaren alle zeilen bijzetten om de volgende ronde te halen. Donderdag wacht de return in het Philips Stadion.

Het duel tussen Utrecht en PSV in De Galgenwaard begint om 14.30 uur. De wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter Allard Lindhout.