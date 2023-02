Groningen laat eerste zege in maanden glippen: 'Paar jongens waren echt kwaad'

De frustratie is groot bij het zwalkende FC Groningen nadat zaterdagavond voor de elfde wedstrijd op rij niet werd gewonnen in de Eredivisie. Ook tegen concurrent FC Emmen (1-1) slaagde de degradatiekandidaat er niet in om, voor het eerst sinds oktober, weer eens drie punten te pakken.

"Deze wedstrijd hadden we moeten winnen", zei trainer Dennis van der Ree in de Euroborg tegen ESPN. "We moesten drie punten halen om aan te sluiten met Emmen, maar nu zit er alsnog een aardig gaatje tussen. De teleurstelling is er nu, maar we moeten de moed niet opgeven."

Het begon nog zo goed voor het zwalkende Groningen, want Ricardo Pepi tekende in de twaalfde minuut voor de openingstreffer. Twee minuten later kwam FC Emmen al langszij en opnieuw werd Groningen bij een standaardsituatie gepijnigd. Miguel Araujo kon bij een indraaiende vrije trap ongedekt binnenschieten.

"Dat was heel slecht", erkende de 43-jarige Van der Ree. "Een aantal spelers was echt kwaad in de kleedkamer en dat was terecht. We trainen heel veel op standaardsituaties, omdat we op dat soort momenten veel doelpunten tegen krijgen. Maar nu ging het weer heel makkelijk."

"Omdat we er een best veel tegen hebben gekregen, heb je als speler misschien zoiets van: het zal toch niet weer zo zijn? Maar dan krijg je er juist één tegen. Er zit sowieso op dit moment heel veel spanning op bij de spelers."

FC Groningen kreeg tegen concurrent FC Emmen weer een doelpunt tegen uit een standaardsituatie. Foto: Pro Shots

'We missen individuele kwaliteit'

De tegenvallende wedstrijd tegen Emmen past naadloos in het rampseizoen dat Groningen momenteel doormaakt. De club besloot in november trainer Frank Wormuth te ontslaan en betitelde zijn aanstelling als een "grote inschattingsfout".

Door een moeizame zoektocht naar een nieuwe trainer werd Van der Ree aangesteld als coach voor de rest van het seizoen, maar het kwalitatief zwakke FC Groningen is er niet beter van gaan voetballen. Begin deze maand werd technisch directeur Mark-Jan Fledderus ontslagen.

Ook zaterdag werd duidelijk dat FC Groningen simpelweg niet goed genoeg is om van Emmen te winnen. De thuisploeg speelde het laatste kwartier met een man meer door een rode kaart voor Mike te Wierik (twee keer geel), maar dat mocht niet baten. De laatste zege Groningse zege dateert nog altijd van 23 oktober (4-2 tegen PSV). Tussendoor blameerde de club zich ook tegen Spakenburg in de KNVB-beker.

"We speelden in de tweede helft vooral op de helft van de tegenstander, maar we kwamen er nooit echt langs", zei Van der Ree. "Het ontbreekt ons aan individuele kwaliteit. Spelers die iemand half voorbij kunnen gaan en dan de bal voorgeven. Of spelers die het gogme hebben om in het strafschopgebied net dat vrije stukje te vinden. We creëerden niks."

Op dit moment ligt FC Groningen op koers om rechtstreeks naar de Keuken Kampioen Divisie te degraderen. De 'Trots van het Noorden' staat nu zeventiende, maar zakt naar de laatste plek als SC Cambuur in de derby tegen sc Heerenveen minimaal een punt pakt. De tweede onderste ploegen degraderen rechtstreeks.