Bayern-coach Nagelsmann biedt arbiter excuses aan voor tirade na nederlaag

Bayern München-trainer Julian Nagelsmann is zaterdag door het stof gegaan voor zijn tirade richting scheidsrechter Tobias Welz. De Duitser liet zijn emoties de vrije loop na de 3-2-nederlaag tegen Borussia Mönchengladbach in de Bundesliga.

De 35-jarige Nagelsmann ergerde zich met name aan de rode kaart die Bayern-verdediger Dayot Upamecano al in de achtste minuut kreeg voor het neerhalen van de uitgebroken Alassane Plea. De spelers hadden licht contact, maar Welz vond het genoeg om rood te trekken.

Met tien man was Bayern, met Daley Blind en Ryan Gravenberch als basisspelers, niet bij machte om Borussia Mönchengladbach voldoende weerstand te bieden. Na afloop deed een gefrustreerde Nagelsmann in de catacomben zijn beklag. Volgens Duitse media zei de Bayern-coach onder meer dat hij vindt dat hij door de scheidsrechter in de maling is genomen. Enkele minuten laten noemde hij Welz "een slap zooitje".

Opmerkelijk genoeg kwam Bayern later op de avond met een korte verklaring op de website, waarin Nagelsmann zijn excuses aanbiedt. "Emoties horen bij sport en vanwege de rode kaart wilde ik wat stoom afblazen. Maar ik moet me verontschuldigen voor de woorden die ik heb gebruikt richting de arbitrage. Helaas ben ik te ver gegaan."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

'We hadden de wedstrijd al voor de rode kaart kunnen beslissen'

De nederlaag in Mönchengladbach laat vooral zien dat Bayern nog altijd wisselvallig is in eigen competitie. 'Der Rekordmeister' won slechts twee van de eerste zes competitiewedstrijden dit kalenderjaar. Union Berlin, tegenstander van Ajax in de tussenronde van de Europa League, is de nieuwe koploper als Schalke 04 zondag wordt verslagen. Het verschil is nu nog één punt.

Toch maakt Nagelsmann zich geen zorgen over de vorm van zijn ploeg. De jonge Duitser vindt zelfs dat Bayern zichzelf tegen Borussia Mönchengladbach tekort heeft gedaan. "We hadden voor de rode kaart al drie of vier grote kansen om de wedstrijd te beslissen. Dat lieten we na. Daarna werd het wat gecompliceerder."

Bayern speelde afgelopen dinsdag nog in Parijs tegen PSG in de achtste finales van de Champions League en won daar knap met 0-1. "Door die wedstrijd was het voor ons ook moeilijker om overeind te blijven tegen Borussia Mönchengladbach. We waren erg vermoeid. Dat maakte het ook alleen maar lastiger."

De return tegen Paris Saint-Germain staat pas 8 maart op het programma in de Allianz Arena. Volgende week wacht Bayern de kraker tegen Union Berlin, dat komende donderdag eerst de return tegen Ajax speelt.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.