Balende AZ-trainer Jansen: 'We hadden met een punt de bus in moeten stappen'

Trainer Pascal Jansen vindt dat AZ zichzelf zaterdagavond flink tekort heeft gedaan in de topper tegen Feyenoord. De Alkmaarders gaven in De Kuip een voorsprong uit handen (2-1), waardoor het gat met de Rotterdamse koploper nu uit vijf punten bestaat.

"Als je vlak voor tijd op 1-1 staat, moet je met die uitslag de bus in stappen", baalde Jansen in gesprek met ESPN. "Wij hebben nog niet over de titel gesproken, maar het is natuurlijk wel vervelend dat je op deze manier punten verspeelt. We moeten nu rustig verder met onze missie."

AZ kwam nog wel aan de leiding in Rotterdam door een eigen doelpunt van Javairô Dilrosun, maar Alireza Jahanbakhsh kopte op slag van rust de gelijkmaker binnen. Door een verdwaald schot van Marcus Pedersen uit een afgeslagen corner gingen de Alkmaarders in de laatste minuut toch onderuit.

Ook bij een gelijkspel was Jansen overigens niet tevreden geweest met het optreden van zijn ploeg. "We stonden voor een stevige uitwedstrijd in een volle Kuip. Daar moet je volgens mij lekker van genieten, maar dat hebben we iets te weinig gedaan."

"Ik denk dat beide ploegen iets van spanning voelden, wij in ieder geval wel. Ik zag mijn jongens aan de bal niet genoeg ruimtes benutten die er wel waren. We hadden 79 procent zuiverheid aan de bal en dat is ver beneden ons niveau."

Trainer Pascal Jansen vindt dat de spelers van AZ niet zichzelf waren in De Kuip. Foto: ANP

Clasie: 'Geluk was aan de kant van Feyenoord'

De ontknoping van de wedstrijd van zaterdagavond leek op die van vorig seizoen. Ook toen was Feyenoord in De Kuip door een late treffer - Cyriel Dessers maakte in blessuretijd de winnende - nipt te sterk voor AZ.

"Het is doodzonde dat we nu weer in de laatste minuut verliezen", zei Clasie. "Die laatste paar minuten moet je ervoor zorgen dat je een gelijkspel over de streep trekt. Feyenoord had de overhand, maar we gaven niet veel weg. 1-1 was een terechte uitslag geweest. Het geluk was aan de kant van Feyenoord."

Voor deze speelronde was het verschil tussen koploper Feyenoord en AZ maar twee punten en gold de ploeg van Jansen als outsider voor de landstitel. Zondag kunnen Ajax (thuis tegen Sparta Rotterdam) en PSV (op bezoek bij FC Utrecht) AZ op de ranglijst passeren.