Feyenoord droomt hardop van Coolsingel: 'We geloven in het kampioenschap'

Na de gelukkige zege op concurrent AZ droomt iedereen bij Feyenoord weer van de Coolsingel. Ook de spelers gaan het kampioenschap niet meer uit de weg, al vindt trainer Arne Slot dat zijn ploeg wel beter moet gaan voetballen.

Of Marcus Pedersen ooit van het woord kampioenskoorts heeft gehoord, vraagt een verslaggever in de perszaal. De maker van de winnende 2-1 in de absolute slotfase tegen AZ toont een ongemakkelijk lachje achter de desk. De Noor heeft geen idee wat hem gevraagd wordt, want hij verstaat geen Nederlands.

Na een uitleg in het Engels zegt Pedersen wat iedereen in en rondom De Kuip denkt na het laatste laatste fluitsignaal bij Feyenoord-AZ: "Ik denk dat nu een hoop mensen geloven dat we kampioen kunnen worden."

Tienduizenden sjaals gingen in De Kuip de lucht in nadat de zwaarbevochten zege van Feyenoord een feit was. Met nog twaalf wedstrijden te gaan raken steeds meer Rotterdammers overtuigd van de titelkansen van hun club, die in 2017 voor het laatst kampioen werd.

Met de zege in een rechtstreekse confrontatie zette Feyenoord nummer twee AZ op een achterstand van vijf punten, al kan Ajax zondag op drie punten komen. Bijkomend voordeel voor Feyenoord: tot de topper tegen Ajax op 19 maart staan drie relatief makkelijke duels op het programma, tegen Fortuna Sittard (uit), FC Groningen (thuis) en FC Volendam (thuis).

In de kleedkamer wordt het k-woord (kampioenschap) niet meer gemeden, ook al rust daar een vloek op bij de fatalistische aanhang van Feyenoord. Pedersen: "Natuurlijk praten we erover. We geloven erin. We motiveren elkaar extra op trainingen en vechten er allemaal voor om kampioen te worden."

Stand in top Eredivisie Feyenoord 22-49 (+29) AZ 22-44 (+20) Ajax 21-43 (+37) PSV 21-42 (+30) FC Twente 21-40 (+22)

Dolle vreugde bij Feyenoord na het winnende doelpunt van Marcus Pedersen. Foto: Getty Images

Slot: 'We staan er heel goed voor'

Ook Slot lijkt na voorzichtige antwoorden over de titelstrijd steeds optimistischer te worden. Hij constateert tevreden dat zijn ploeg een nieuwe stap heeft gezet door voor het eerst dit seizoen een slechte wedstrijd te winnen. "En ploegen die hoog eindigen, winnen vaak mindere wedstrijden", weet hij. Na de winterstop had Feyenoord niet van Ajax (1-1), FC Twente (1-1) en PSV (2-2) gewonnen.

Maar uitspreken dat Feyenoord kampioen moet worden, doet Slot niet, ook al beseft hij dat zijn ploeg er "heel goed" voorstaat in de titelrace. "Wij spelen de concurrentie niet overhoop zoals Napoli dat in Italië doet, we hebben nog geen één keer bij rust met 4-0 voor gestaan. Wij moeten heel veel moeite doen om een wedstrijd te winnen."

Juist daarin schuilt ook de kracht van Feyenoord, dat zonder twijfel het fitste en meest veerkrachtige team van de Eredivisie heeft. Al acht keer incasseerden de Rotterdammers dit seizoen de openingstreffer zonder dat dit tot een nederlaag leidde. Geen enkele Eredivisie-club pakte zo veel punten (achttien) als Feyenoord na een achterstand.

Tegen AZ werd het bewijs opnieuw geleverd. Feyenoord kwam op achterstand en voetbalde slecht, maar won wel dankzij een uiterst gelukkig doelpunt van Pedersen in de negentigste minuut. Zijn schot met zijn linkerbeen werd van richting veranderd en ging met een boogje over AZ-doelman Matthew Ryan heen.

Of dat het geluk van de aanstaande kampioen was? Slot laat dat in het midden. "Als je kampioen wil worden, moet je beter voetballen dan wij vandaag hebben gedaan. Maar Michael Jordan zei ooit: hoe harder ik ging werken, hoe meer geluk ik kreeg."