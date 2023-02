Ademhalingscoach helpt matchwinner Pedersen te blijven rennen bij Feyenoord

Dat Marcus Pedersen zaterdag in de negentigste minuut de winnende 2-1 voor Feyenoord tegen AZ maakte, was geen toeval. Mede dankzij de hulp van een ademhalingscoach kan de onvermoeibare rechtsback tot het einde blijven gaan.

Pedersen is altijd een speler geweest die veel rende, maar dit seizoen voelt hij zich fitter dan ooit. En dat komt volgens de Noor niet alleen door de trainingsvormen van coach Arne Slot en de inbreng van de fysieke trainers van Feyenoord.

"Ik denk dat het ook komt omdat ik extra dingen doe om mezelf te verbeteren", zei hij na zijn heldenrol tegen AZ. "Ik ga bijvoorbeeld naar een ademhalingscoach om meer zuurstof te kunnen opnemen, zodat ik nóg meer kan pushen. Ik heb elke wedstrijd de beste statistieken op het gebied van rennen. Ik denk er niet aan hoe moe ik ben."

Dat Pedersen naar een ademhalingscoach gaat, moest zijn trainer Slot van een journalist op zijn persconferentie horen. "Maar ik snap dat als je zoveel loopt, dat je op zoek gaat naar een ademhalingscoach", zei Slot met een knipoog.

Slot juicht het alleen maar toe dat Pedersen naar een ademhalingscoach gaat, ook al verbood Feyenoord nog niet zo heel lang geleden spelers om buiten de club om naar specialisten te gaan. "We doen niet zo spastisch als ze elders bezig zijn."

"Het is iets van deze tijd. Je bent nu al financieel onafhankelijk als je een voetballer bent zoals ik vroeger was. Het is niet zo gek dat spelers nu denken: als ik er een paar procent bij doe, dan kan ik een heel mooie financiële toekomst tegemoetzien."

De beslissende pegel van Marcus Pedersen. Foto: Getty Images

'Er is geen mooier gevoel dan dit'

Ook tegen AZ denderde Pedersen onvermoeibaar over de rechterflank, al waren veel van zijn voorzetten onnauwkeurig. Uiteindelijk werd hij met het winnende doelpunt in de negentigste minuut de held in Rotterdam.

Een van richting veranderd schot zeilde met veel geluk binnen. Het was voor Pedersen zijn eerste treffer voor Feyenoord. De verdediger, die in 2021 voor 1 miljoen euro overkwam van Molde FK uit zijn geboorteland Noorwegen, had maar liefst 73 wedstrijden en 34 doelpogingen nodig voor zijn primeur.