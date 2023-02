Feyenoord verslaat AZ door late goal en doet uitstekende zaken in titelstrijd

Feyenoord heeft zaterdag uitstekende zaken gedaan in de titelstrijd in de Eredivisie. De Rotterdammers wonnen dankzij een laat doelpunt van Marcus Pedersen de topper tegen AZ in eigen huis met 2-1.

AZ opende na een kwartier spelen verrassend de score door een eigen doelpunt van Javairô Dilrosun, die een hoekschop volledig verkeerd kopte. Feyenoord speelde een onthutsend zwakke eerste helft, maar kwam op slag van rust wel op gelijke hoogte via Alireza Jahanbakhsh.

Feyenoord toonde na rust herstel en kreeg in de absolute slotfase loon naar werken, zoals al vaker dit seizoen gebeurde. Een schot van Pedersen in de 89e minuut werd van richting veranderd en viel met veel fortuin binnen.

Zo deelde Feyenoord een harde tik uit aan de andere titelconcurrenten. De Rotterdammers, die in 2017 voor het laatst landskampioen worden, staan nu vijf punten voor op nummer twee AZ. Ajax kan zondag bij een zege op Sparta Rotterdam de tweede plaats overnemen van AZ en op drie punten van Feyenoord komen.

AZ moet door de nederlaag in De Kuip een pas op de plaats maken in de titelrace. De ploeg van trainer Pascal Jansen doet al verrassend lang mee om de bovenste plekken en was vorige week zelfs twee dagen lang koploper. Daar zijn de Alkmaarders nu ver van verwijderd.