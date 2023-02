Pover Real Madrid wint bij Osasuna, Dumfries heeft aandeel in zege Inter

Real Madrid heeft zaterdagavond in La Liga een moeizame zege geboekt op Osasuna. Vooral dankzij een zeer sterk optreden van Vinícius Júnior won 'De Koninklijke' met 0-2. In de Serie A had Denzel Dumfries een aandeel in de 3-1-zege van Internazionale op Udinese.

Real Madrid-coach Carlo Ancelotti deed geen beroep op Karim Benzema, die niet helemaal fit was en werd gespaard voor het Champions League-duel met Liverpool van dinsdag.

Zonder de Gouden Bal-winnaar stichtte de kersverse winnaar van het WK voor clubteams in de eerste helft nauwelijks gevaar. Verder dan een schot van Vinícius Júnior kwam Real Madrid niet.

Na de onderbreking kregen de bezoekers eveneens weinig uitgespeelde kansen. De Osasuna-defensie werd alleen serieus op de proef gesteld bij individuele acties van Vinícius Júnior. Het was dan ook geen toeval dat de 0-1 viel na een bevlieging van de Braziliaan, die de bal panklaar legde voor de inlopende Federico Valverde.

In de blessuretijd maakte Marco Asensio er 0-2 van met een schot in de lange hoek, nadat even daarvoor een goal van Vinícius Júnior niet was doorgegaan wegens buitenspel.

FC Barcelona speelt zondag voor eigen publiek tegen Cádiz en kan de eeuwige rivaal dan weer op een achterstand van liefst acht punten zetten.

De top 5 in La Liga: 1. FC Barcelona 21- 56 (+36)

(+36) 2. Real Madrid 22- 51 (+29)

(+29) 3. Real Sociedad 22- 43 (+10)

(+10) 4. Atlético Madrid 21- 38 (+13)

(+13) 5. Real Betis 22-37 (+6)

AC Milan en Internazionale maken geen fout

In de Serie A is het dit seizoen vooral de vraag wie achter het ongenaakbare Napoli als tweede finisht. Internazionale en AC Milan lieten zaterdag in dit opzicht beide geen steek vallen door respectievelijk Udinese en Monza met 3-1 en 0-1 te verslaan.

Denzel Dumfries, die in tegenstelling tot Stefan de Vrij in de basis van Internazionale was gestart, had een belangrijk aandeel in de 1-0 van Romelu Lukaku. De Oranje-international dwong een strafschop af, die de Belg verzilverde. Vlak voor de onderbreking herstelde Sandi Lovric de balans door Samir Handanovic (die André Onana op de bank hield) te passeren. De Sloveen was het eindstation van een vlotte counter.

Internazionale hield vooral dankzij Henrikh Mkhitaryan de punten alsnog in eigen huis. De middenvelder uit Armenië schoot vanaf de rand van het zestienmetergebied raak: 2-1. Vlak voor tijd legde Lautaro Martínez de eindstand vast.

AC Milan zegevierde nipt bij Monza. Een treffer van Junior Messias bracht de beslissing in het U-Power Stadium: 0-1. De Braziliaan schoot uit de draai raak.

Napoli triomfeerde vrijdagavond al met 0-2 bij Sassuolo en heeft liefst vijftien punten meer dan Internazionale. AC Milan volgt op achttien punten van de koploper.