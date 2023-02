Groningen kan ook niet winnen van tiental Emmen en blijft in grote problemen

FC Groningen is er zaterdag niet in geslaagd thuis te winnen van FC Emmen. De degradatiekraker in de Euroborg eindigde in 1-1, terwijl de uitploeg vanaf de 73e minuut met een man minder speelde.

Het was uitgerekend Mike te Wierik die zijn tweede gele kaart kreeg en dus rood. De ervaren verdediger maakte deze winter de overstap van Groningen naar Emmen.

De eindstand stond op dat moment al op het scorebord na vroege goals van FC Groningen-aanvaller Ricardo Pepi (1-0 in de twaalfde minuut) en Emmen-verdediger Miguel Araujo (1-1 in de veertiende minuut). Met tien tegen elf drong de thuisploeg aan, maar de winnende goal bleef uit.

Door het gelijkspel heeft FC Groningen nu al twaalf Eredivisie-wedstrijden op rij niet gewonnen. De ploeg van trainer Dennis van der Ree stijgt wel een plek en staat nu zeventiende met een punt voorsprong op SC Cambuur. Zondag om 12.15 uur in Leeuwarden vindt de Friese derby plaats.

De stand onderin de Eredivisie 12. Vitesse 22- 23 (-12)

(-12) 13. Go Ahead Eagles 21- 22 (-8)

(-8) 14. Excelsior 21- 20 (-28)

(-28) 15. FC Volendam 22- 20 (-24)

(-24) 16. FC Emmen 22- 17 (-20)

(-20) 17. FC Groningen 22- 14 (-26)

(-26) 18. SC Cambuur 21-13 (-24)

Manu dicht bij eerste goal voor Groningen

Na het pak slaag vorige week tegen PSV (6-0) wilde FC Groningen zich revancheren tegen Emmen, dat ook al bijna een maand niet gewonnen heeft.

De start van de 'Trots van het Noorden' was veelbelovend. Elvis Manu maakte in de achtste minuut bijna zijn eerste doelpunt voor FC Groningen. hij raakte de paal. De voormalige aanvaller van Feyenoord, SC Cambuur en Excelsior kwam vorige maand op huurbasis over van de Bulgaarse club Botev Plovdiv. Vier minuten later scoorde Pepi wel voor de thuisploeg, na een hakbal van Johan Hove (1-0).

FC Emmen had slechts twee minuten nodig voor de gelijkmaker. Miguel Araujo stond na een vrije trap van Mark Diemers helemaal vrij en scoorde beheerst met zijn linkervoet (1-1).