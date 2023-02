Volendam neemt met overwinning op Vitesse verder afstand van degradatiezone

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

FC Volendam heeft zaterdag goede zaken gedaan in de strijd tegen degradatie. De ploeg van trainer Wim Jonk won met 2-0 van Vitesse en nam daardoor verder afstand van de degradatiezone in de Eredivisie.

Nummer vijftien Volendam heeft dankzij de zege twintig punten, vier meer dan nummer zestien FC Emmen. De Drenten spelen later op zaterdagavond de degradatiekraker tegen hekkensluiter FC Groningen.

Daryl van Mieghem was met twee treffers de gevierde man aan de kant van de thuisploeg. Op aangeven van Francesco Antonucci zorgde hij in de twaalfde minuut met een droog schot voor de 1-0. De 33-jarige Van Mieghem bepaalde halverwege de tweede helft na goed voorbereidend werk van Josh Flint de eindstand.

Vitesse kreeg tal van mogelijkheden om een nederlaag af te wenden. Vooral aanvaller Bartosz Bialek, die meerdere vrije schietkansen kreeg, had zijn vizier in Volendam niet op scherp staan.

Vitesse blijft door de nederlaag steken op de twaalfde plek in de Eredivisie. De Arnhemmers staken juist in een goede vorm en waren voor de ontmoeting in Volendam de laatste vier wedstrijden ongeslagen. Volgende week zondag wacht de formatie van trainer Phillip Cocu een thuiswedstrijd tegen Ajax.