Gakpo draagt met goal bij aan belangrijke zege Liverpool, afgang Chelsea

Mede dankzij een goal van Cody Gakpo heeft Liverpool zaterdagavond met 0-2 gewonnen bij het als vierde geklasseerde Newcastle United. Chelsea zette zijn rampseizoen voort met een thuisnederlaag tegen hekkensluiter Southampton: 0-1.

Voor het Newcastle van basisspeler Sven Botman ging alles mis in de beginfase. 'The Magpies' kregen al na tien minuten de 0-1 van Darwin Núñez om de oren. De Uruguayaan rondde overtuigend af na een heerlijke pass van Trent Alexander-Arnold.

Na ruim een kwartier was Gakpo de gevierde man. De ex-speler van PSV passeerde doelman Nick Pope nadat Mohamed Salah hem uitstekend in stelling had gebracht. Daarbij stond Gakpo, die maandag in de derby tegen Everton zijn eerste Premier League-treffer had gemaakt, net geen buitenspel.