Chelsea geeft rampseizoen vervolg met afgang tegen hekkensluiter Southampton

Het dit seizoen dramatisch presterende Chelsea heeft zaterdag een modderfiguur geslagen door met 0-1 te verliezen van hekkensluiter Southampton. In de slotfase was er schrik om César Azpilicueta, die per brancard werd afgevoerd.

Chelsea kocht dit seizoen voor maar liefst 612 miljoen aan spelers, maar erg veel zoden aan de dijk heeft dit nog niet gezet. Integendeel: de Londenaren zijn een fletse middenmoter en verloren midweeks met 1-0 van Borussia Dortmund in het heenduel in de achtste finale van de Champions League.

Tegen Southampton ruimde de fel bekritiseerde manager Graham Potter een basisplaats in voor voormalig PSV'er Noni Madueke, die na 64 minuten werd vervangen. Hakim Ziyech maakte geen deel uit van de selectie.

Niet miljoenenformatie Chelsea, maar laagvlieger Southampton had in de eerste helft het beste spel. De Londenaren dwongen nauwelijks kansen af en hadden geluk dat Kalidou Koulibaly slechts een gele kaart kreeg voor een stevige overtreding op Paul Onuachu.

Vlak voor rust brak Southampton de ban dankzij James Ward-Prowse. De middenvelder schoot fraai raak uit een vrije trap. Ward-Prowse heeft nu zeventien Premier League-goals uit een directe vrije trap gemaakt, nog maar eentje minder dan het record van David Beckham.

Duel ligt lang stil wegens blessurebehandeling

Met de entree van Raheem Sterling na rust won Chelsea aan stootkracht, maar van een langdurig offensief was nu ook weer geen sprake. Sterling zag wel een inzet van de lijn worden gekeerd.

In de slotfase lag het spel langdurig stil vanwege een blessurebehandeling bij Azpilicueta. De routinier kreeg de schoen van Sekou Mara, die een omhaal probeerde, in zijn gezicht. Per brancard werd Azpilicueta afgevoerd. Na deze lange onderbreking kwam er geen verandering in de score, waardoor Chelsea tiende blijft.

De tweevoudig Champions League-winnaar heeft slechts twee van zijn laatste veertien Premier League-duels in winst omgezet.

