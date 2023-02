Bayern moet vrezen voor verlies koppositie na nederlaag bij basisdebuut Blind

Bayern München moet vrezen voor het verlies van de koppositie in de Bundesliga. De regerend landskampioen verloor zaterdag bij het basisdebuut van Daley Blind met 3-2 van Borussia Mönchengladbach, waardoor Union Berlin Bayern zondag kan passeren.

De club uit de Duitse hoofdstad is zondag bij winst op hekkensluiter Schalke 04 zeker van de koppositie. Donderdag speelde Union Berlin doelpuntloos gelijk tegen Ajax in de tussenronde van de Europa League. Op dit moment heeft Bayern nog een punt voorsprong én een beter doelsaldo.

Blind had sinds zijn komst naar Bayern in totaal pas 35 minuten gespeeld in de Bundesliga, maar zaterdag op bezoek bij Gladbach kreeg hij vanaf het begin de kans en maakte de negentig minuten vol. Ook Ryan Gravenberch mocht starten, terwijl Matthijs de Ligt rust kreeg.

Blind vormde de achterhoede met Benjamin Pavard en Dayot Upamecano, maar na acht minuten kreeg de Fransman al rood. Hij legde de doorgebroken Alassane Pléa neer. Vijf minuten later kwamen de tien van Bayern op een 1-0-achterstand door een goal van Gladbach-aanvoerder Lars Stindl. Halverwege was het weer gelijk door een goal van Eric Maxim Choupo-Moting in de 35e minuut.

Bayern-trainer Julian Nagelsmann wisselde Gravenberch halverwege. Hij bracht grote namen als Jamal Musiala en Leroy Sané en in 62e minuut ook nog De Ligt, maar dat had niet het gewenste effect. In de 55e minuut tekende Jonas Hofmann voor de 2-1 en zes minuten voor tijd maakte Marcus Thuram de 3-1. De zeventienjarige Mathys Tel verkleinde de achterstand in de extra tijd tot 3-2 en daarbij bleef het. Zo verloor Bayern voor de tweede keer dit Bundesliga-seizoen, terwijl de club ook al zeven keer gelijkspeelde.

Stand boven in de Bundesliga Bayern München 21-43 (+40) Union Berlin 20-42 (+11) Borussia Dortmund 20-40 (+14) RB Leipzig 21-39 (+17) SC Freiburg 20-37 (+1)

Flekken wint met Freiburg

SC Freiburg en RB Leipzig, die eveneens meedraaien in de top van de Bundesliga, wonnen zaterdag wel. Met Mark Flekken op doel was Freiburg met 0-2 te sterk voor VfL Bochum. Vanaf de 63e minuut speelde VfL Bochum met tien man na rood voor de Fransman Anthony Losilla. De 0-2 eindstand stond op dat moment al op het scorebord in het Vonovia Ruhrstadion. Michael Gregoritsch (39e minuut) en Lucas Höler (51e minuut) scoorden.

RB Leipzig was met 0-3 te sterk voor VfL Wolfsburg. De goals kwamen van Emil Forsberg (14e minuut), Konrad Laimer (85e minuut) en Dominik Szoboszlai (90+2e minuut). Bij Wolfsburg speelde Micky van de Ven de hele wedstrijd.

Onderin de Bundesliga deed VfB Stuttgart goede zaken door met 3-0 te winnen van FC Köln. Halverwege leidde de thuisploeg met 1-0 door een goal van Gil Dias in de negende minuut. Na rust liep Stuttgart via Borna Sosa (59e minuut) en Tanguy Coulibaly (59e minuut) verder uit.