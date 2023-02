Arsenal ontsnapt diep in blessuretijd aan vierde puntenverlies op rij

Arsenal heeft zaterdag dankzij twee treffers in de blessuretijd nieuw puntenverlies voorkomen in de Premier League. Aston Villa boog pas in de absolute slotfase het hoofd: 2-4. Een fraaie goal van Jorginho (waarbij Aston Villa-doelman Emiliano Martínez een ongelukkige rol speelde, zonder dat hij daar iets aan kon doen) en een treffer van Gabriel Martinelli na een counter deden de thuisploeg de das om.

De ploeg van Mikel Arteta staat met 54 punten uit 23 duels bovenaan. Manchester City heeft uit net zoveel wedstrijden 51 punten verzameld. De landskampioen gaat later op de dag op bezoek bij Nottingham Forest.

Al vroeg werd duidelijk dat Arsenal een zware middag te wachten stond. Aston Villa nam voor eigen publiek het heft in handen en via Ollie Watkins stond het al na zes minuten 1-0. De aanvaller verschalkte Arsenal-verdediger William Saliba en rondde overtuigend af.

Lang kon Aston Villa niet genieten van de voorsprong, want via Bukayo Saka stond het al snel gelijk. De Engels international schoot keihard raak nadat Tyrone Mings de bal voor zijn voeten had gekopt.

Na deze stormachtige openingsfase bleven grote mogelijkheden lange tijd uit. Vlak voor rust kwam Aston Villa min of meer uit het niets op 2-1. Philippe Coutinho had na een snelle aanval alle tijd om de bal in het doel te plaatsen.

Na rust toont Arsenal ander gezicht

Het voor rust plichtmatig spelende Arsenal zette Aston Villa na de hervatting direct vast. De Londenaren gaven de thuisploeg amper de kans om op adem te komen. Dankzij Oleksandr Zinchenko viel na 61 minuten de 2-2. De verdediger uit Oekraïne verraste doelman Martínez met een pegel in de korte hoek.

In de slotfase kregen beide teams kansen op de overwinning. Martin Ødegaard schoof namens Arsenal de bal naast een leeg doel en voor de thuisploeg raakte Leon Bailey de lat. Jorginho groeide daarna uit tot held van 'The Gunners'.

Zijn fraaie pegel, die via de lat en het hoofd van Martínez over de lijn ging, werd uitbundig gevierd door de opgeluchte spelers van Arsenal. Aston Villa speelde daarna alles of niets en het werd niets dankzij een goal van Martinelli. Villa-keeper Martínez had zijn goal verlaten omdat hij aan was gesloten bij de jacht op de gelijkmaker.

Arsenal maakt einde aan slechte serie

Arsenal maakt met de zwaarbevochten zege een einde aan een matige serie, waarin nederlagen tegen Everton (1-0) en Manchester City (1-3) werden geleden en tegen Brentford met 1-1 werd gelijkgespeeld.

Volgende week zaterdag gaat Arsenal op bezoek bij Leicester City. Daarna wachten thuisduels met Everton (1 maart) en AFC Bournemouth (4 maart).