Arsenal beleeft perfecte dag met zwaarbevochten zege en averij Manchester City

Arsenal heeft zaterdag uitstekende zaken gedaan in de Engelse titelrace. Zelf wonnen de Londenaren dankzij goals in de blessuretijd met 2-4 bij Aston Villa, waarna concurrent Manchester City averij opliep bij Nottingham Forest: 1-1.

In de slotfase kregen beide teams kansen op de overwinning. Martin Ødegaard schoof namens Arsenal de bal naast een leeg doel en voor de thuisploeg raakte Leon Bailey de lat. Jorginho groeide daarna uit tot held van 'The Gunners'.

Zijn fraaie pegel, die via de lat en het hoofd van Martínez over de lijn ging, werd uitbundig gevierd door de opgeluchte spelers van Arsenal. Aston Villa speelde daarna alles of niets en het werd niets dankzij een goal van Martinelli. Villa-keeper Martínez had zijn goal verlaten omdat hij aan was gesloten bij de jacht op de gelijkmaker.