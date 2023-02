INEOS-eigenaar Ratcliffe brengt miljardenbod uit op Manchester United

De Britse miljardair Jim Ratcliffe heeft een miljardenbod uitgebracht op Manchester United. Dat bevestigt INEOS zaterdag, het chemieconcern waar Ratcliffe eigenaar van is.

"Onze plannen zijn ambitieus en zeer competitief", zo valt te lezen in een verklaring. "We willen er alles aan doen om van Manchester United weer de nummer één club van de wereld te maken met als ultieme doel het winnen van de Champions League."

Het bod van Ratcliffe komt niet als een verrassing. Begin dit jaar bevestigde een woordvoerder van INEOS al dat Ratcliffe een bod aan het voorbereiden was. Vrijdag was de deadline voor het uitbrengen van een bod op United, dat naar verluidt voor 6 tot 7 miljard euro wordt verkocht.

Ratcliffe is met INEOS ook eigenaar van de wielerploeg INEOS Grenadiers en enkele voetbalclubs, waaronder OGC Nice. INEOS heeft ook een derde van de aandelen van Formule 1-team Mercedes in bezit.

Vrijdag werd bekend dat een consortium onder leiding van de Qatarese sjeik Jassim Bin Hamad Al Thani een bod had uitgebracht. Bin Hamad Al Thani is de broer van de emir van Qatar en voorzitter van de Qatarese bank QIB. Het consortium wil de club voor 100 procent overnemen.

De Glazers worden al jarenlang bekritiseerd door de supporters. De Amerikanen zouden een slecht beleid voeren, waardoor de club in de loop der tijd is afgegleden.

United heeft sinds het vertrek van succescoach Sir Alex Ferguson in 2013 nauwelijks prijzen gepakt. De Engelse club won in 2016 nog de FA Cup en in 2017 de League Cup en de Europa League.

United is sinds de komst van trainer Erik ten Hag afgelopen zomer aan een opmars bezig. De club staat derde in de Premier League, is nog actief in de Europa League en staat zondag 26 februari in de finale van de EFL-cup tegen Newcastle United. Bij United spelen onder anderen Wout Weghorst, Tyrell Malacia en Donny van de Beek.