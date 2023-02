Voetbalwereld treurt om overlijden Atsu, Vitesse draagt rouwbanden tegen Volendam

Delen via E-mail

De voetbalwereld heeft met veel verdriet kennisgenomen van het overlijden van Christian Atsu, die zaterdag dood onder het puin in Turkije vandaan is gehaald. Zijn oude club Vitesse speelt zaterdag tegen FC Volendam met rouwbanden ter nagedachtenis aan de 31-jarige Ghanees.

Atsu was in het seizoen 2013/2014 actief voor Vitesse, dat hem huurde van Chelsea. Hij kwam tot dertig duels voor de Arnhemmers, waarin hij zes keer scoorde en vijf assists afleverde. Atsu werd na dat seizoen door de supporters(vereniging) verkozen tot Speler van het Jaar.

De Ghanees werd sinds de aardbevingen in Turkije en Syrië van 6 februari vermist. "Naarmate de tijd vorderde werd de hoop op positief nieuws steeds kleiner", schrijft Vitesse. "Het is verschrikkelijk en niet te bevatten dat het laatste beetje hoop nu ook verdwenen is."