Lichaam van voormalig Vitesse-speler Atsu (31) gevonden onder puin in Turkije

Het lichaam van voormalig Vitesse-speler Christian Atsu is onder het puin in Turkije vandaan gehaald, melden zijn zaakwaarnemer Nana Sechere en zijn club Hatayspor zaterdag. De Ghanees werd sinds de zware aardbevingen in Turkije en Syrië van 6 februari vermist.

"Met pijn in het hart moet ik mededelen dat het lichaam van Christian Atsu vanmorgen is gevonden", schrijft Sechere op Twitter. "Mijn gedachten gaan uit naar zijn familie en geliefden. Ik wil iedereen bedanken voor alle steun en gebeden."

Een dag na de aardbeving meldde zowel de Ghanese voetbalbond als de woordvoerder van Hatayspor dat de 31-jarige Atsu was gevonden. Even later bleek dit bericht onjuist. Er zou sprake zijn geweest van een persoonsverwisseling.

Atsu speelde een jaar voor Vitesse, dat hem in het seizoen 2013/2014 huurde van Chelsea. Bij de Londense club brak hij nooit door. In 28 Eredivisie-wedstrijden scoorde hij vijf keer. De vleugelspeler vertegenwoordigde Ghana na dat seizoen op het WK in Brazilië en in 2015 werd hij verkozen tot beste speler van de Afrika Cup. Hij speelde 65 interlands.

Atsu was ook actief voor onder meer FC Porto, Everton, Málaga en Newcastle United. Hij speelde sinds september 2022 voor het Turkse Hatayspor. Die club staat veertiende in de Süper Lig besloot al zich terug te trekken uit de competitie.

Christian Atsu als speler van Vitesse. Foto: Pro Shots

Atsu annuleerde vlucht op laatste moment

Vrijdag maakte Hatayspor bekend dat Atsu eigenlijk een paar uur voor de aardbeving naar Frankrijk zou gaan om een nieuwe club te zoeken. Hij vond dat hij te weinig speeltijd kreeg.

Op 5 februari, een dag voor de zware aardbevingen, maakte de aanvaller in de blessuretijd het winnende doelpunt tegen Kasimpasa (1-0). Daarna besloot Atsu alsnog te blijven.

"Atsu vroeg trainer Volkan Demirel in de aanloop naar het duel met Kasimpasa of hij op zoek mocht gaan naar een nieuwe club. Hij kreeg toestemming", vertelde teammanager Fatih Ilek op de Turkse radio. "Maar na zijn doelpunt annuleerde hij zijn vlucht. Hij zou rond 11 uur 's avonds vliegen. De aardbeving was enkele uren later. Een tragedie."

De Turkse competitie ligt voorlopig stil vanwege de gevolgen van de aardbevingen. Het is de bedoeling dat begin maart weer gevoetbald gaat worden.