RKC komt in laatste kwartier terug van achterstand en klopt Fortuna

RKC Waalwijk heeft vrijdag een knappe overwinning geboekt in de Eredivisie. De ploeg van trainer Joseph Oosting kwam tegen Fortuna Sittard in de slotfase terug van een achterstand en won met 3-1.

Burak Yilmaz leek geruime tijd matchwinner te worden in Waalwijk. De Turkse aanvaller had de bezoekers kort na rust met een fraai afstandsschot op voorsprong gezet. In het laatste kwartier trok de thuisclub, die in een speciaal carnavalsshirt speelde, de wedstrijd naar zich toe.