ADO zet opmars onder Advocaat voort met knappe zege op koploper PEC Zwolle

ADO Den Haag heeft vrijdag in de Keuken Kampioen Divisie zijn ongeslagen reeks voortgezet. Koploper PEC Zwolle werd het volgende slachtoffer van de ploeg van Dick Advocaat: 3-1. Nummer twee Heracles Almelo morste punten tegen Willem II: 1-1.

Binnen een kwartier waren er al drie goals gevallen bij ADO-PEC. Joey Sleegers vertolkte een hoofdrol met de openingstreffer en de assist op de 2-0 van Xander Severina. PEC liet zich niet van de wijs brengen en deed meteen iets terug via revelatie Thomas van den Belt.

Een kwartier voor tijd stelde Boy Kemper de drie punten voor ADO veilig. De verdediger maakte op aangeven van Thomas Verheydt, die zijn tweehonderdste duel in de Eerste Divisie speelde, de beslissende 3-1 voor de thuisploeg.

ADO zet met de overwinning een uitstekende reeks voort. De residentieclub is inmiddels tien wedstrijden ongeslagen (zeven zeges, drie remises). Advocaat verloor alleen zijn eerste wedstrijd met ADO. In december was Almere City met 4-1 te sterk.

PEC heeft voor het eerst in twaalf duels (elf zeges, een remise) een nederlaag geleden in de Keuken Kampioen Divisie. De laatste verliesbeurt van de ploeg van Dick Schreuder was op 28 oktober tegen MVV (0-1).

Willem II viert de late gelijkmaker van Jizz Hornkamp. Foto: Pro Shots

Heracles geeft zege uit handen

Heracles leek het gat met PEC te verkleinen. Een goal van Antonio Satriano in de 27e minuut was lange tijd voldoende tegen Willem II. Vlak voor tijd zorgde Jizz Hornkamp alsnog voor een puntendeling in Almelo: 1-1.

Almere City kon niet profiteren van de misstap van de ploeg van John Lammers. De nummer drie van de Keuken Kampioen Divisie speelde in eigen huis doelpuntloos gelijk tegen Helmond Sport.

VVV-Venlo pakte in een spectaculaire slotfase drie punten bij FC Dordrecht: 1-2. De thuisploeg moest tien minuten voor tijd met tien man verder na een rode kaart voor Toine van Huizen.

Tristan Dekker leek daarna met een goal de zege binnen te slepen voor VVV, maar in de derde minuut van de blessuretijd maakte Samuele Longo gelijk namens Dordrecht. De Limburgers wonnen uiteindelijk alsnog dankzij een treffer van Simon Janssen.