Sjeik uit Qatar biedt op Manchester United: 'We willen de glorietijd terughalen'

Een consortium onder leiding van de Qatarese sjeik Jassim Bin Hamad Al Than heeft een bod uitgebracht op Manchester United, wordt vrijdag bevestigd in een verklaring. De sjeik wil naar eigen zeggen de glorietijd van United terughalen, zowel binnen als buiten het veld.

Bin Hamad Al Thani is de zoon van de voormalig emir van Qatar en voorzitter van de Qatarese bank QIB. De bedoeling is de club voor 100 procent over te nemen. De hoogte van het bod is uiteraard niet bekendgemaakt. Volgens Engelse media zou het gaan om een bedrag van 6 miljard euro.

Het gaat om een bod zonder schulden "met de intentie om te investeren in de voetbalteams, het trainingscomplex, het stadion, de infrastructuur, de supporterservaring en de gemeenschappen die de club steunt", zo valt te lezen in de verklaring.

Vrijdag was de deadline voor het uitbrengen van een bod op United. De Britse miljardair Jim Ratcliffe had eerder met zijn bedrijf chemieconcern INEOS op United geboden.

Manchester United heeft onder Erik ten Hag de weg omhoog gevonden. Foto: Getty Images

Verval United in tijdperk Glazers

De Amerikaanse familie Glazer liet eind november weten dat de beursgenoteerde Engelse grootmacht in de verkoop staat. De Glazers zijn sinds 2005 eigenaren van de Premier League-club.

De Glazers worden al jarenlang bekritiseerd door de supporters. De Amerikanen zouden een slecht beleid voeren, waardoor de club in de loop der tijd is afgegleden.

United heeft sinds het vertrek van succescoach Sir Alex Ferguson in 2013 nauwelijks prijzen gepakt. De Engelse club won in 2016 nog de FA Cup en in 2017 de League Cup en de Europa League.