Oranjevrouwen onderuit in eerste duel richting WK: 'Invallers haalden niveau niet'

Bondscoach Andries Jonker zag de Oranjevrouwen in de oefeninterland tegen Oostenrijk een uur spelen zoals hij dat wilde, maar na enkele wissels gaf zijn ploeg het duel in de slotfase volledig uit handen. Nederland verloor daardoor in een matige wedstrijd met 1-2.

"Het was zestig minuten lang oranje boven. We speelden het spel dat we voor ogen hadden", zei Jonker, die met zijn ploeg op Malta is begonnen aan de voorbereiding op het WK van komende zomer.

"We wilden Oostenrijk afjagen waar dat kon, heel graag goed positiespel spelen en doorkomen over de zijkanten. Dat hebben we op heel veel momenten goed gedaan. We hadden wel meer kansen moeten benutten", zei Jonker, die Lieke Martens na een kwartier de score zag openen. Onder anderen Daniëlle van de Donk en Fenna Kalma verzuimden de voorsprong te vergroten.

"De verhouding balbezit was 70-30 of zelfs 75-25. We creëerden vier, vijf kansen. Maar na de drie wissels na een uur spelen werd het balbezit fiftyfifty", stelde Jonker, die na rust onder anderen Sherida Spitse en Aniek Nouwen in het veld bracht.

"De speelsters die erin kwamen, lieten niet het niveau zien dat ze op trainingen wel halen. Daar toonden ze lef, moed en vertrouwen. Maar dat moet je ook in het oranje shirt laten zien, of in dit geval in ons witte shirt. Het waren nu heel veel balletjes breed en terug. Dan kom je op dit veld in de problemen."

Daniëlle van de Donk droeg tegen Oostenrijk de aanvoerdersband. Foto: Getty Images

Spitse blijft ondanks reserverol aanvoerder Oranjevrouwen

Jonker maakte na afloop van het duel bekend dat Spitse, hoewel zij tegen Oostenrijk op de bank begon, de aanvoerder van de Nederlandse voetbalsters blijft. Daniëlle van de Donk is de tweede captain, Jackie Groenen de derde.

"Ik had tijdens de winterperiode de gelegenheid om na te denken. Vivianne Miedema is door een blessure niet beschikbaar. Ik heb toen besloten dat Sherida aanvoerder blijft, met Daniëlle als tweede en Jackie als derde. Zo gaan we het voorlopig doen", vertelde Jonker, die na het teleurstellend verlopen EK de ontslagen Mark Parsons opvolgde.

De bondscoach had zijn speelsters de avond voor de wedstrijd al ingelicht. "Sherida geeft op een uitstekende manier invulling aan deze rol. Daar ben ik heel tevreden over", verklaarde Jonker zijn keuze. "Als Sherida op het veld staat, draagt ze de band. Zo niet, dan doet 'Daan' dat."