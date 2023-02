Oranjevrouwen verliezen oefenduel van Oostenrijk door twee goals in slotfase

De Oranjevrouwen zijn vrijdag in de eerste van twee vriendschappelijke interlands tegen Oostenrijk tegen een nederlaag aangelopen. De ploeg van bondscoach Andries Jonker ging op Malta met 1-2 gelijk.

Lieke Martens opende na ruim een kwartier de score voor Nederland. De vicewereldkampioen leek op weg naar de zege, maar in de slotfase zorgde Eileen Campbell voor de gelijkmaker. Daarna bezorgde Sarah Zadrazil Oostenrijk de verrassende overwinning.

De vriendschappelijke interland tegen Oostenrijk was voor Nederland de start van de oefencampagne richting het WK, dat op 20 juli begint. Op het WK zijn de Verenigde Staten, Vietnam en de winnaar van een play-off (Portugal, Kameroen of Thailand) de tegenstanders in de groepsfase. Oostenrijk plaatste zich niet voor de mondiale eindronde in Nieuw-Zeeland.

Dinsdag staan Nederland en Oostenrijk opnieuw tegenover elkaar in een oefenduel op Malta. In april speelt de formatie van Jonker nog twee oefenwedstrijden. De tegenstanders in die interlandperiode zijn nog niet bekend.

Aanvankelijk zou de wedstrijd tegen Oostenrijk in het Maltese dorp Paola plaatsvinden, maar het veld van het Tony Bezzina Stadium was onbespeelbaar door een storm. Daarom week Nederland op het laatste moment uit naar het eiland Gozo, dat alleen per boot bereikbaar is.