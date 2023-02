Dilrosun vervangt Kökçü bij Feyenoord in duel met AZ, Jahanbakhsh rechtsbuiten

Javairô Dilrosun vervangt zaterdag de geschorste aanvoerder Orkun Kökçü bij Feyenoord in de topper tegen AZ (aftrap 21.00 uur). Daardoor is Alireza Jahanbakhsh weer de rechtsbuiten bij de Rotterdammers.

Bij AZ moeten ze het net als een week geleden tegen Excelsior (5-0) doen zonder de geblesseerde centrumverdedigers Sam Beukema, Bruno Martins Indi, Maxim Dekker, Zinho Vanheusden en Riechedly Bazoer. Daardoor heeft de achttienjarige Wouter Goes weer een basisplaats in het hart van de verdediging. Ook Dani de Wit is er niet bij.

Feyenoord-AZ is het duel tussen de nummers één en twee van de Eredivisie. Met nog dertien wedstrijden te spelen staat AZ twee punten achter op koploper Feyenoord. Feyenoord won in oktober het duel in Alkmaar met 1-3.

Voor Slot is het een weerzien met zijn oude club. De coach streek in 2017 als assistent neer bij AZ en werd er twee jaar later hoofdtrainer. Destijds was huidig AZ-trainer Pascal Jansen de assistent van Slot. Nadat Slot in december 2020 had bekendgemaakt het daaropvolgende seizoen naar Feyenoord te gaan, werd hij in Alkmaar ontslagen.