Feyenoord-coach Slot wil vervanger Kökçü niet noemen: 'Maar is niet ingewikkeld'

Trainer Arne Slot wil nog niet prijsgeven wie Orkün Kökçü zaterdag vervangt in de topper van Feyenoord tegen AZ. De aanvoerder van de Rotterdammers mist de wedstrijd in De Kuip door een schorsing.

Slot wilde alleen kwijt dat Mats Wieffer en Quinten Timber samen op het middenveld staan. Wie de derde middenvelder wordt, is dus nog onbekend. "Maar het is niet heel ingewikkeld", zei Slot vrijdag op zijn persconferentie.

Omdat spelmaker Sebastian Szymanski nog niet fit genoeg is om te kunnen spelen, lijkt Javairô Dilrosun de meest waarschijnlijke optie als aanvallende middenvelder. De van Hertha BSC overgekomen aanvaller stond dit seizoen al vaker op '10'. In dat geval zou Alireza Jahanbakhsh de rechtsbuiten zijn.

Volg nieuws over Feyenoord Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Feyenoord Blijf met meldingen op de hoogte

De puzzel van Slot dreigde begin deze week nog lastiger te worden toen Wieffer ziek werd. De revelatie op het middenveld van Feyenoord sloot donderdag weer aan bij de groepstraining en is op tijd fit voor het duel met AZ.

Lutsharel Geertruida neemt in De Kuip de aanvoerdersband van Kökçü over. Normaal gesproken zou de band naar Gernot Trauner en vervolgens Justin Bijlow gaan, maar zij zijn allebei nog geblesseerd. Trauner staat al wel weer op het trainingsveld.

Orkün Kökçü kreeg tegen sc Heerenveen zijn vijfde gele kaart van het seizoen en is daardoor geschorst voor het duel met AZ. Foto: Pro Shots

Slot niet verrast door prestaties AZ

Slot had in de aanloop naar de Eredivisie-topper lovende woorden over voor AZ, waar hij van 2017 tot medio 2019 werkzaam was als assistent en vervolgens als hoofdtrainer. Nadat hij in december 2020 bekendmaakte het daaropvolgende seizoen naar Feyenoord te gaan, werd hij in Alkmaar ontslagen.

"Ze hebben veel spelers die al wat langer bij elkaar spelen en dat zie je terug aan het spel. Ze spelen goed voetbal", aldus Slot, die niet verbaasd is dat zijn voormalige assistent Pascal Jansen het zo goed doet met AZ. "Hij was toen al een heel goede trainer."

Slot merkt wel grote verschillen tussen Feyenoord en AZ. "Als je bij AZ klaagde bij de vierde official, werden daar geen columns over geschreven. Bij Feyenoord is daar wel aandacht voor", verwees hij naar de recente kritiek op zijn gezeur bij de arbitrage. "Dat is het leerzame als je trainer wordt van zo'n grote club als Feyenoord."

Feyenoord-AZ is het duel tussen de nummers één en twee van de Eredivisie. Met nog dertien wedstrijden te spelen staat AZ twee punten achter op koploper Feyenoord. Feyenoord won in oktober het duel in Alkmaar met 1-3. Het duel in Rotterdam begint zaterdag om 21.00 uur.