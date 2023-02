Virgil van Dijk heeft basisplek in het verschiet na anderhalve maand afwezigheid

Virgil van Dijk staat op het punt om terug te keren in de basisopstelling van Liverpool. Coach Jürgen Klopp zegt dat de verdediger fit genoeg is om zaterdag te starten in de Premier League-wedstrijd op bezoek bij Newcastle United.

"Hij lijkt me zeker fit genoeg voor de basisopstelling", vertelde Klopp vrijdag op zijn persconferentie. "Gisteren was hij er absoluut klaar voor. Als dat straks op de training ook zo is, hakken we de knoop door."

Van Dijk stond sinds 2 januari aan de kant met een hamstringblessure. Ruim een week geleden hervatte de aanvoerder van het Nederlands elftal de groepstraining. Maandag zat Van Dijk op de bank tijdens de met 2-0 gewonnen derby tegen Everton, maar hij kwam niet het veld in.

Liverpool kan de terugkeer van Van Dijk goed gebruiken. Tijdens zijn afwezigheid liepen 'The Reds' tegen enkele lelijke zeperds aan. Er werd met 3-0 verloren van zowel Brighton & Hove Albion als Wolverhampton Wanderers. Cody Gakpo had in beide duels een basisplaats.

In de stand van de Premier League is Liverpool dan ook terug te vinden op een belabberde negende positie. Zaterdag in de wedstrijd tegen Newcastle United kan de weg omhoog worden ingeslagen. Dat duel wordt om 18.30 uur afgetrapt.