Jonker passeert recordinternational Spitse in eerste oefeninterland richting WK

Recordinternational Sherida Spitse is gepasseerd door bondscoach Andries Jonker voor de oefeninterland van vrijdag tegen Oostenrijk (aftrap 18.00 uur). Het duel op Malta is voor de ploeg van bondscoach Andries Jonker de eerste test richting het WK van komende zomer in Australië en Nieuw-Zeeland.

Damaris Egurrola krijgt op het middenveld verrassend de voorkeur boven de 32-jarige Spitse. De 211-voudig international was tot dusver altijd een zekerheidje in de basisopstelling van Oranje. De afgelopen maanden was ze zelfs aanvoerder.

In de laatste oefeninterlands tegen tegen Costa Rica (4-0) en Denemarken (2-0) speelde Spitse ook nog 'gewoon' bij Oranje, waaronder één keer als centrumverdediger in een 3-5-2-systeem. Tegen Oostenrijk kiest Jonker voor de traditionele formatie met vier verdedigers, drie middenvelders en drie aanvallers.

Fenna Kalma moet het gemis van Vivianne Miedema opvangen in de spits. De topscorer aller tijden van Oranje raakte in december zwaar geblesseerd aan haar knie en mist het WK. FC Twente-aanvaller Kalma is met 26 goals in veertien duels topscorer in de Eredivisie.

De 23-jarige Kalma wordt geflankeerd door Lieke Martens en Victoria Pelova. Laatstgenoemde stapte vorige maand over van Ajax naar Arsenal. Opvallend is verder dat Esmee Brugts de linkervleugelverdediger is. Bij haar club PSV speelt het toptalent als linksbuiten.

Spitse blijft aanvoerder van Oranje

Daniëlle van de Donk draagt de aanvoerdersband tegen Oostenrijk. Het is onduidelijk of dat is omdat Spitse op de bank zit of dat Van de Donk de nieuwe aanvoerder van Oranje is. Spitse nam bij de komst van Jonker in september vorig jaar de band over van Miedema, maar dat was slechts voor een paar maanden. Jonker wilde donderdag nog niet zeggen wie de aanvoerder zou zijn.

De oefeninterland tegen Oostenrijk vormt voor Oranje de start van de oefencampagne richting het WK, dat op 20 juli van start gaat. Dinsdag speelt Nederland opnieuw op Malta tegen Oostenrijk. Daarna volgen in april nog twee oefenduels. De tegenstanders in die interlandperiode zijn nog niet bekend.

Nederland-Oostenrijk gaat vrijdag om 18.00 uur van start in het Gozo Stadium op het Maltese eiland Gozo. Aanvankelijk zou het duel plaatsvinden in Paola, maar het veld van Tony Bezzina Stadium was onbespeelbaar geworden door een storm. Op het laatste moment week Nederland uit naar Gozo, dat alleen met de boot bereikbaar is.