FC Volendam eert overleden clubicoon met eenmalig Wim Kras Stadion

FC Volendam speelt zaterdag tegen Vitesse eenmalig in het Wim Kras Stadion. De club heeft het stadion omgedoopt om de overleden Wim Kras te eren.

Bij zijn debuut was Kras vijftien jaar en 290 dagen. Daarmee is hij nog altijd de jongste Eredivisie-speler ooit. Na zijn spelerscarrière was Kras actief in de jeugdafdeling van RKAV Volendam.