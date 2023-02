Tottenham-fan krijgt taakstraf en boete voor schoppen Arsenal-keeper Ramsdale

De supporter van Tottenham Hotspur die vorige maand Arsenal-doelman Aaron Ramsdale schopte, moet een schadevergoeding van 100 pond (112 euro) betalen. Ook kreeg de 35-jarige man een taakstraf van 150 uur en mag hij vier jaar lang geen stadion in.

In de rechtbank bekende de supporter niet alleen het schoppen van Ramsdale. Hij gaf ook toe dat hij vier muntjes en een vuurpijl op het veld had gegooid. "Dit incident heeft ook een psychologisch effect, want Ramsdale zal dit voorlopig in zijn achterhoofd hebben als hij het veld op gaat", zei de rechter vrijdag.