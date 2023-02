Supporter Tottenham bekent dat hij Arsenal-keeper Ramsdale heeft geschopt

Een supporter van Tottenham Hotspur heeft vrijdag in de rechtszaal bekend dat hij Arsenal-keeper Aaron Ramsdale heeft geschopt. De 35-jarige Engelsman was onder meer aangeklaagd voor mishandeling.

In de rechtbank bekende de supporter niet alleen het schoppen van Ramsdale. Hij gaf ook toe dat hij vier muntjes en een vuurpijl het veld op had gegooid. Het is nog niet duidelijk welke straf hij kan verwachten.

De 24-jarige Ramsdale had met enkele fraaie reddingen een groot aandeel in de overwinning van Arsenal bij de stadgenoot. De drievoudig international van Engeland is sinds vorig seizoen eerste keeper bij 'The Gunners'.