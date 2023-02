FC Twente verwacht Bruggink binnenkort aan te stellen als technisch directeur

Arnold Bruggink wordt de nieuwe technisch directeur van FC Twente. De Enschedese Eredivisie-club meldt vrijdag binnenkort zijn aanstelling wereldkundig te maken.

De 45-jarige Bruggink genoot de jeugdopleiding bij FC Twente en speelde er - verdeeld over twee periodes - vijf seizoenen. Ook kwam de aanvaller uit voor onder meer PSV, Hannover 96 en het Nederlands elftal. De laatste jaren was Bruggink actief als analyticus bij sportzender ESPN.

Als de inwerkperiode voor beide partijen naar tevredenheid verloopt, is Bruggink vanaf 1 juli officieel de technisch directeur van de tukkers. Het is niet bekend of Streuer ook na die datum als achtervang aanwezig blijft. Het wordt voor Bruggink zijn debuut in een bestuurlijke rol.