Weghorst verrassend als middenvelder in Camp Nou: 'Mijn taak was irritant doen'

Wout Weghorst heeft donderdagavond genoten van zijn eerste wedstrijd in Camp Nou ooit, ook al begon hij het Europa League-duel met FC Barcelona niet in de spits. Manchester United-coach Erik ten Hag wilde zijn winteraanwinst tot ieders verrassing als aanvallende middenvelder in actie zien.

"Vorige week speelde ik voor het eerst als middenvelder en ik denk dat hij (Ten Hag, red.) tevreden was", glimlachte Weghorst in gesprek met ESPN. "Met mijn kracht en loopvermogen kon ik iets betekenen tegen de behendigheid van FC Barcelona. Mijn taak was om hun middenvelders continu voor de voet te lopen en irritant te zijn, zodat ze niet in hun spel zouden komen."

Hoewel Weghorst niet in de punt van de voorhoede stond en hij als middenvelder vooral de machine van Barcelona moest ontregelen, kreeg hij na een half uur een dot van een kans om de score te openen. De van Burnley gehuurde spits schoot van dichtbij op doelman Marc-André ter Stegen.

"Je krijgt altijd een momentje. Dit was eigenlijk meer een moment. Die bal moet binnen, dus dit was doodzonde", baalde Weghorst, die FC Barcelona vlak na rust op voorsprong zag komen. Dankzij Marcus Rashford en een eigen doelpunt van Jules Koundé draaide United de wedstrijd in een mum van tijd helemaal om, maar Raphinha zorgde ervoor dat de hoogstaande kraker in een gelijkspel eindigde.

Ondanks het verspelen van de voorsprong genoot Weghorst van zijn eerste wedstrijd in Camp Nou. Hij deed de hele wedstrijd mee. "Ik was er nog nooit geweest. Familie en vrienden wel, maar ik heb altijd gezegd: ik kom hier alleen als ik er mag voetballen. Vandaag was die dag. Het was speciaal en ik heb ervan genoten."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

De Jong: 'Weghorst zei al dat hij in de weg ging lopen'

Een van de middenvelders die Weghorst het leven zuur moest maken, was Frenkie de Jong. Het verraste zijn teamgenoot bij het Nederlands elftal dat de spits door Ten Hag als aanvallende middenvelder werd opgesteld.

"Wout zei het al in de catacomben voor de wedstrijd. Dat hij in de weg zou lopen als middenvelder", zei De Jong tegen ESPN. "We waren in de eerste helft wel beter en hadden een paar goede mogelijkheden. De tweede helft ging ook oké, tot United opeens twee keer scoorde. Daarna werd het chaotisch. Ik snap dat de wedstrijd voor het publiek leuk was, maar wij hadden het duel beter moeten controleren."

Voor De Jong was het duel met United overigens niet alleen een weerzien met Weghorst, Tyrell Malacia en Ten Hag, zijn trainer bij Ajax. Barcelona stond afgelopen zomer vanwege de financiële problemen open voor een vertrek van de vijftigvoudig international, die wekenlang in verband werd gebracht met een transfer naar Manchester United.

"Je weet dat mensen extra op je gaan letten door de geruchten die er zijn geweest. En je speelt tegen medespelers en je oude trainer. Het was daarom wel speciaal", zei De Jong.