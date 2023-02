Nederlandse clubs zien Portugal nauwelijks profiteren in strijd om CL-tickets

Nederland heeft ondanks de teleurstellende prestaties van Ajax en PSV weinig schade opgelopen in de strijd om twee rechtstreekse Champions League-tickets. Concurrent Portugal verkleinde de achterstand op de coëfficiëntenlijst van de UEFA, maar profiteerde niet optimaal.

Voor deze week genoot nummer zes Nederland een voorsprong van bijna drie punten (2,984) op Portugal. Nu is het verschil iets minder dan 2,7 punt (56,900 om 54,216). Het land dat na dit Europese seizoen de zesde plek bezet, is in het seizoen 2024/2025 met twee clubs vertegenwoordigd in de groepsfase van de Champions League.

Portugal begon de week goed dankzij Benfica. De ploeg van trainer Roger Schmidt zette een grote stap naar de kwartfinales van de Champions League door Club Brugge met 0-2 te verslaan. Dat goede voorbeeld werd donderdag niet gevolgd door de andere Portugese clubs.

SC Braga ging in de tussenronde van de Conference League hard onderuit tegen Fiorentina (0-4) en ligt zo goed als zeker uit het toernooi. Sporting CP bleef in de Europa League voor eigen publiek op een 1-1-gelijkspel steken tegen FC Midtjylland. Ook Ajax (0-0 tegen Union Berlin) en PSV (3-0 verlies bij Sevilla) bleven zonder zege in het op één na belangrijkste clubtoernooi.

Nederland heeft met Feyenoord en AZ nog twee troeven achter de hand. De Rotterdammers plaatsten zich rechtstreeks voor de achtste finales van de Europa League en de Alkmaarders deden hetzelfde in de Conference League. Met FC Porto is ook een Portugese club nog niet in actie gekomen. De nummer twee in de competitie neemt het in de achtste finales van de Champions League op tegen Internazionale.

Een Europese overwinning is twee punten waard en een gelijkspel levert één punt op voor de coëfficiëntenlijst. Alle behaalde punten moeten wel gedeeld worden door het aantal clubs waar een land het Europese seizoen mee begonnen is. Bij Portugal zijn dat er zes en bij Nederland vijf. Een Portugese zege is zodoende minder waard dan een Nederlandse overwinning.