Volgende dreun voor PSV: nieuweling Hazard weken uitgeschakeld door blessure

PSV heeft na de ontluisterende 3-0-nederlaag bij Sevilla een volgende dreun moeten incasseren. Nieuweling Thorgan Hazard heeft een spierblessure overgehouden aan het Europa League-duel in Spanje en is volgens trainer Ruud van Nistelrooij wekenlang uitgeschakeld.

Hazard begon tegen Sevilla al op de bank omdat hij niet fit genoeg was om een hele wedstrijd te spelen. De Belgisch international maakte in de 62e minuut zijn opwachting toen PSV op een 3-0 achterstand stond tegen de ploeg uit La Liga.

De 29-jarige Hazard kon niets meer aan de achterstand veranderen en tot overmaat van ramp bleek hij een spierblessure te hebben opgelopen. Opvallend genoeg maakte hij wel 'gewoon' de wedstrijd af. Van Nistelrooij zei op zijn persconferentie niet hoeveel weken Hazard uit de roulatie is.

De blessure van Hazard is een flinke domper voor PSV. De club had de aanvaller van Borussia Dortmund juist op de slotdag van de winterse transfermarkt tot het einde van het seizoen gehuurd om het vertrek van Cody Gakpo (Liverpool) en Noni Madueke (Chelsea) op te vangen.

In zijn debuutwedstrijd tegen Feyenoord (2-2) bewees Hazard gelijk zijn waarde met een doelpunt. Daarna gaf de 47-voudig international van België een assist in de bekerwedstrijd tegen FC Emmen (3-1), wat hem zaterdag een basisplaats tegen FC Groningen (6-0) opleverde. In dat duel werd hij in de rust gewisseld.

PSV heeft nog maar twee vleugelaanvallers

PSV heeft door de blessure van Hazard nog maar twee vleugelaanvallers over: Johan Bakayoko en Ismael Saibari. Anwar El Ghazi liep vorige week ook al een spierblessure op en staat eveneens wekenlang aan de kant. Middenvelder Xavi Simons speelde daarom tegen Sevilla als linksbuiten.

PSV komt zondag weer in actie in de Eredivisie, als de altijd lastige uitwedstrijd tegen FC Utrecht op het programma staat. Daarna speelt de club in eigen huis de return tegen Sevilla en de Eredivisie-kraker tegen FC Twente.